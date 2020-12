Erjavec za uspeh KUL 'potrebuje še nekaj glasov in podpore'

"Mi razumemo, da je to stranka, ki ne deli takšnih vrednot, kot jih ima aktualna vlada, kar zadeva vladavino prava in kršitev ustavnih načel, gre za liberalno stranko in pričakujem, da bodo v tem tednu pripravljeni tudi na pogovor o tem, kakšne so možnosti, da ustavijo to denormalizacijo države," je po sestanku s strankami KUL o SMC dejal Karl Erjavec, potencialni kandidat za mandatarja.

Zato da bi lahko bila koalicija ustavnega loka (KUL) uspešna, potrebuje "še nekaj glasov in še nekaj podpore", je priznal Erjavec, a je prepričan, da to podporo lahko pridobijo. "Ko bo, pa bomo tudi vložili konstruktivno nezaupnico," je dejal.