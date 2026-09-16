Erjavec: Prevzem vodenja UKC Ljubljana razumem kot veliko odgovornost

Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra je Tomaža Erjavca imenoval v petek, vodenje UKC Ljubljana je začel v soboto, danes pa je prvič stopil pred medije, a na novinarska vprašanja ni odgovarjal. V kratki izjavi je povedal, da se je za vodenje UKC Ljubljana odločil, ker gre za eno najpomembnejših institucij v Sloveniji in ker verjame, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in pogledom prispeva k njegovemu razvoju. "Takšne odgovornosti se ne sprejme zato, ker je preprosta, sprejme se jo zato, ker je pomembna," je dodal. Po njegovih besedah želi v prvem obdobju vodenja predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Napovedal je, da bodo njegovo vodilo ljudje, pacienti in uspešnost delovanja. "Želim si UKC Ljubljana, kjer imajo zaposleni dobre pogoje za delo, pacienti kakovostno in dostopno obravnavo, organizacija pa deluje učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno," je dejal.

Tomaž Erjavec FOTO: Bobo

Erjavec je dodal, da se dobro zaveda, da je UKC Ljubljana predvsem strokovna inštitucija z izjemnim znanjem. "Moja naloga ni, da zdravnikom, medicinskim sestram ali drugim strokovnjakom razlagam, kako naj opravljajo svoje delo, moja naloga je ustvariti pogoje, da ga bodo lahko opravljali čim bolje," je prepričan. Meni, da Slovenija potrebuje jasno vizijo sodobnega UKC Ljubljana s funkcionalnim, tehnološko naprednim in učinkovitim sistemom.

Kdo je Tomaž Erjavec?

Erjavec je podjetnik in manager z več kot 15-letnimi izkušnjami pri ustanavljanju in vodenju podjetij, razvoju ekip ter uvajanju tehnoloških in organizacijskih rešitev, predvsem na področjih zdravstva, izobraževanja in digitalizacije, so dodatno sporočili z UKC Ljubljana. Diplomiral je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Magisterij je opravil na GEA College in na Harvard Business School zaključil program Owner/President Management. Podjetniško pot je začel na področju uporabniške izkušnje in vedenjske znanosti. Leta 2012 je ustanovil podjetje Oculus, ki je za podjetja v telekomunikacijah, bančništvu, zavarovalništvu in farmacevtski industriji uvajalo napredne raziskovalne metode, vključno z očesnim sledenjem.