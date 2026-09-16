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Slovenija

Erjavec: Prevzem vodenja UKC Ljubljana razumem kot veliko odgovornost

Ljubljana, 16. 09. 2026 16.49 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA
Tomaž Erjavec

V. d. generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec je v prvi izjavi za medije dejal, da prevzem vodenja UKC razume kot veliko odgovornost do pacientov, zaposlenih in celotnega zdravstvenega sistema. Dodal je, da njegove izkušnje izhajajo iz podjetništva, gradnje ekip, vodenja projektov in uvajanja sprememb.

Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra je Tomaža Erjavca imenoval v petek, vodenje UKC Ljubljana je začel v soboto, danes pa je prvič stopil pred medije, a na novinarska vprašanja ni odgovarjal.

V kratki izjavi je povedal, da se je za vodenje UKC Ljubljana odločil, ker gre za eno najpomembnejših institucij v Sloveniji in ker verjame, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in pogledom prispeva k njegovemu razvoju. "Takšne odgovornosti se ne sprejme zato, ker je preprosta, sprejme se jo zato, ker je pomembna," je dodal.

Po njegovih besedah želi v prvem obdobju vodenja predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Napovedal je, da bodo njegovo vodilo ljudje, pacienti in uspešnost delovanja. "Želim si UKC Ljubljana, kjer imajo zaposleni dobre pogoje za delo, pacienti kakovostno in dostopno obravnavo, organizacija pa deluje učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno," je dejal.

Tomaž Erjavec
Tomaž Erjavec
FOTO: Bobo

Erjavec je dodal, da se dobro zaveda, da je UKC Ljubljana predvsem strokovna inštitucija z izjemnim znanjem. "Moja naloga ni, da zdravnikom, medicinskim sestram ali drugim strokovnjakom razlagam, kako naj opravljajo svoje delo, moja naloga je ustvariti pogoje, da ga bodo lahko opravljali čim bolje," je prepričan.

Meni, da Slovenija potrebuje jasno vizijo sodobnega UKC Ljubljana s funkcionalnim, tehnološko naprednim in učinkovitim sistemom.

Kdo je Tomaž Erjavec?

Erjavec je podjetnik in manager z več kot 15-letnimi izkušnjami pri ustanavljanju in vodenju podjetij, razvoju ekip ter uvajanju tehnoloških in organizacijskih rešitev, predvsem na področjih zdravstva, izobraževanja in digitalizacije, so dodatno sporočili z UKC Ljubljana.

Diplomiral je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Magisterij je opravil na GEA College in na Harvard Business School zaključil program Owner/President Management.

Podjetniško pot je začel na področju uporabniške izkušnje in vedenjske znanosti. Leta 2012 je ustanovil podjetje Oculus, ki je za podjetja v telekomunikacijah, bančništvu, zavarovalništvu in farmacevtski industriji uvajalo napredne raziskovalne metode, vključno z očesnim sledenjem.

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Kot ustanovitelj podjetja SteriPro by UVC Solutions je razvijal tehnološke rešitve za zmanjševanje bolnišničnih okužb s pomočjo naprednih UVC-sistemov za dezinfekcijo zdravstvenih prostorov. Med letoma 2021 in 2024 je kot ustanovitelj podjetja Imber razvijal inovativne zdravstvene in tehnološke rešitve, osredotočene na preventivno zdravje, uporabniško izkušnjo in uporabo umetne inteligence. Pred tem je skoraj desetletje vodil podjetje Doctrina, ki razvija digitalne rešitve za strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev.

Več let je bil član Royal Society of Medicine v Londonu. Od leta 2018 je častni konzul Republike Moldavije v Sloveniji, so še sporočili.

Erjavec je vodenje UKC Ljubljana prevzel po odstopu nekdanjega direktorja Marka Juga konec avgusta. Svet zavoda ga je imenoval v petek, naloge vršilca dolžnosti pa bo opravljal do imenovanja generalnega direktorja oziroma najdlje do 15. decembra letos. UKC Ljubljana je razpis za generalnega direktorja objavil v torek, Erjavec pa danes ni izrecno povedal, ali se bo prijavil na razpis.

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KOMENTARJI2

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Slavko BabIč
16. 09. 2026 18.15
Človk z 0 izkušnjami v zdravstvu prevzema največji zdravstveno ustanovo - bolnišnico v Sloveniji! Možno samo pri Jufki! Ali je pri njemu izbira 73 letnik ali pa popolni analfabet za zdravstvo!
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+1
1 0
zmijić
16. 09. 2026 18.00
velika glava, moč uma od vesoljcev, gremo
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-1
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