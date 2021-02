Erjavec: Pričakoval sem boljši izid, očitno čas še ni dozorel za spremembe

Državni zbor trenutno ocenjuje politiko aktualne vlade kot dobro politiko, je ugotavljal Erjavec. "Vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih in mesecih in po zaključku rednega mandata," je dejal v izjavi novinarjem po seji. Takrat bodo namreč po njegovih besedah o novi vladi odločali volivci, in ne poslanci. Po njegovem mnenju namreč ljudje niso zadovoljni z aktualno politiko.