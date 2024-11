Erjavec s stranko Zaupanje na politični parket konec novembra

Potem ko je v javnosti že zaokrožilo več imen, ki bodo sodelovala pri novem političnem projektu Erjavca, je slednji imena nekaterih razkril tudi za STA. Med političnimi sopotniki pri ustanavljanju nove stranke je tako med drugim naštel nekdanjega generalnega direktorja in nekdanjega gospodarskega ministra Metoda Dragonjo, nekdanjega ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja, nekdanjo generalno sekretarko vlade Mira Cerarja in nekdanjo pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič, nekdanjega veleposlanika pri OZN in nekdanjega državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Andreja Logarja, veleposlanika in nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Milana Jazbeca, nekdanjo ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen ter nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefanca.

Pri pisanju programa pa sta po besedah Erjavca sodelovala tudi ekonomist Jože P. Damijan in prvi guverner Banke Slovenije France Arhar. Prvi je sodeloval predvsem pri gospodarskem delu programa, drugi pa v ideološkem delu, je pojasnil Erjavec. Kot je že večkrat pojasnil Erjavec, bo program nove stranke temeljil na štirih stebrih: upokojenci, zdravstvo in šolstvo, varnost in migracije, gospodarstvo ter podnebna politika.

Lotrič pa ustanovni kongres nove stranke načrtuje v začetku prihodnjega leta. "Z zbiranjem podpisov nam kaže dobro, se nam ne mudi in jih bomo zbirali še letos. Bolj kot količina in hitrost nam je pomembno, da pridobimo zaupanja vredne, poštene in odgovorne ljudi," je za STA navedel Lotrič.

Med sodelavci, s katerimi skupaj snujejo novo politično stranko, je v preteklosti že navedel podjetnika Igorja Akrapoviča in Marka Lukića, sekretarko državnega sveta Moniko Kirbiš Rojs in župana Žirovnice Leopolda Pogačarja.

Stranka nastaja z jasnim namenom uveljaviti novo politično kulturo, ki bo temeljila na transparentnosti, odgovornosti in vključevanju, izpostavljajo v Lotričevem krogu.

"Prizadevali si bomo za celovit in trajnosten razvoj države na različnih področjih s poudarkom na gospodarskem razvoju, skladnem regionalnem razvoju in vlaganjih v infrastrukturo, učinkovitem javnem servisu, dobrem upravljanju države ter kulturnem razvoju in identiteti," je glede programskih prioritet za STA navedel Lotrič. Nabor temeljnih prednostnih področij nove stranke je širok. Mednje so postavili gospodarstvo in trg dela, javno porabo in davke, razvoj in regionalno politiko, energetiko in promet, kmetijstvo in okolje, zdravstvo in socialno varstvo, izobraževanje, kulturo in šport, notranje zadeve in obrambo ter zunanje in evropske zadeve.

Nadalje pa naštevajo tudi tri sklope vrednot, in sicer liberalne, med katerimi naštevajo demokracijo, strpnost, svobodo posameznika, izobraževanje, znanost in tehnološki napredek ter varovanje narave. Obenem pa poudarjajo še tradicionalne vrednote, kot so ekonomija prostega trga, individualna odgovornost, družina, zakon in red ter patriotizem, in humanistične vrednote, med katere uvrščajo človekove pravice, pluralnost mnenj, razumnost in kritično mišljenje, svobodo znanja in etično vedenje.