Čeprav se bo za predsedniško funkcijo v stranki Desus potegoval tudi Borut Stražišar , je jasno, da po petnajstih letih vodenja stranke na prihajajočem kongresu Karla Erjavca resno izziva zgolj kmetijska ministrica Aleksandra Pivec . A Erjavec se je ne boji:''Ma ne, kaj me bo strah, sej jaz sem že v takih letih, ko človeka ne sme biti strah.'' "Že 15 let sem predsednik stranke in sem marsikaj od tega, kar imamo v programu, tudi že uresničil,"je v današnji izjavi novinarjem povedal Erjavec. Dodal je, da so za njim trdo delo in trda pogajanja ter da je v svoji politični karieri preživel marsikaj. "Naj ljudje na kongresu pač ocenijo moje delo. Pričakujem, da bom deležen zaupanja, kakšen bo rezultat, pa bomo videli, ko bodo glasovi prešteti,"je dejal.

Prav tako bodo po njegovih navedbah šele po kongresu lahko odgovorili na vprašanje, kako lahko zmaga enega ali drugega vpliva na stabilnost vladne koalicije. Erjavec danes tudi ni želel razkriti, ali bi v primeru njegove zmage Pivčeva lahko nadaljevala delo ministrice za kmetijstvo. Tudi na vprašanje, ali bi v primeru njene zmage sam zapustil stranko ali položaj ministra za obrambo, je odvrnil, da je treba počakati na 18. januar.

''Mislim, da je trenutno situacija precej izenačena in da bo dejansko kongres tisti, ki bo pokazal premoč na eno ali na drugo stran,''pa pravi Pivčeva.

'Življenje bo po kongresu teklo naprej'

Medtem pa Pivčeva ne vidi razloga za to, da tako ona kot Erjavec ne glede na rezultat ne bi nadaljevala svojega ministrskega dela: "Eden od naju bo pač vodil stranko naprej in verjamem, da jo bo popeljal v boljše in svetlejše čase." Življenje bo tudi po kongresu teklo naprej, ne glede na zmago ali poraz, je dejala in ocenila, da svoje ministrsko delo opravlja dobro in ga zato želi opravljati tudi v prihodnje.

Ponovila je, da se v osebne dvoboje pred kongresom ne misli spuščati. Kot je pojasnila, se osredotoča na programsko vsebino, se srečuje z delegati, jim poskuša predstaviti svojo vizijo stranke in jih s tem prepričati.

Premier napovedal, da se s Pivčevo pred kongresom ne bo sestal

Pivčeva se sicer v času strankarske kampanje otepa tudi očitkov, povezanih z nepravilnostmi pri projektu SRIPT. Erjavec je danes namigovanja, da želi, da premier Marjan Šarec zaradi teh očitkov razreši ministrico, označil za podtikanja, ki da prihajajo iz tabora Pivčeve.

Kdaj se bo premier pogovoril z njo, je po Erjavčevih navedbah njegova odločitev. "Jaz moram na kongresu narediti svoje, moram zmagati. Potem tudi ni pomembno, kdaj bo premier opravil pogovor s Pivčevo,"je povedal in zagotovil, da ga tudi ob tokratnem boju ni strah.

Pivčeva pa je dejala, da je premier povedal, da se pred kongresom DeSUS ne bosta sestala. Po njenih besedah ni novih dejstev,"govorimo o nekih domnevah in javno sproženih vprašanjih, ki nimajo nobene pravne podlage za to, da bi se midva srečala". Prav tako ne ve, o čem bi se na tem sestanku pogovarjala. Ponovila je, da nima nobenega uradnega dokumenta, ki bi jo bremenil. Če bi bile takšne pravne podlage oz. pravna dejstva ali ovadbe, bi jo premier najbrž povabil in bi se odzvala, je še dejala.

Zmaga enega ali drugega bo verjetno vplivala tudi na delo poslanske skupine. Erjavec je povedal, da je njegovo kandidaturo v današnjem pogovoru podprl poslanec Robert Polnar. Ta sicer večkrat v DZ ravna drugače kot drugi poslanci DeSUS, zaradi česar ga čaka tudi pogovor v poslanski skupini. Če bo potrebno, pa tudi z vodstvom stranke, in sicer po kongresu, je danes povedal Erjavec.

V luči odločitve višjega sodišča, da mora nekdanji poslanec SDS Zvonko Lahzaradi prestopa v drugo poslansko skupino stranki SDS povrniti stroške volilne kampanje v letu 2014 v višini 5161 evrov, pa je Erjavec tudi pojasnil, da v DeSUS nimajo pogodb, ki bi zavezovale poslance v primeru prestopa. To je po Erjavčevih navedbah stvar demokracije.

Poslanske skupine imajo sicer o tem različna stališča.