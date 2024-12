Karl Erjavec se vrača v politiko: 'Novi obraz je spet razočaral volivce'

Lahko prekaljeni Karl Erjavec z novim političnim projektom "stranka Zaupanje" uprizori nov veliki povratek na politično sceno? Vrača se, ker je, kot pravi, nov obraz vnovič razočaral volivce. Erjavec, ki računa na izkušnje, je v svojo ekipo uspel zvabiti nekdanjega šefa protikorupcijske komisije Borisa Štefaneca in nekdanjo ministrico Ireno Majcen, še trije drugi ministri, ki naj bi sodelovali v stranki, pa so zadnji hip svojo udeležbo odpovedali. Zakaj? In kako so ustanovitev še tretje nove stranke v zadnjem obdobju pospremli v izvoljenih parlamentarnih strankah?