Erjavec: Takega fiaska, kot ga je doživela Bratuškova, še nisem videl

"A ko sem jaz izvajal pritisk na ostale koalicijske partnerje, sem tudi nekaj dosegel in uspel," je Erjavec v izjavi novinarjem po seji organov stranke dregnil Bratuškovo. Dodal je, da je treba vedeti, do kam lahko napenjaš elastiko in kje je trenutek, ko lahko slednja poči.

Za Erjavca je to zelo pomembno, saj lahko vlada deluje naprej. Sicer pa je bil po njegovih ocenah vihar nepotreben, saj da je bil dogovor na sobotnem koalicijskem vrhu glede letnega dodatka upokojencem zelo jasen. Bratuškova pa je "prehitela in dejala, kar ni bilo res dogovorjeno", je dejal Erjavec, ki upa, da takšnih situacij ne bo več. Premier je po njegovih navedbah tudi javno povedal, da je nezadovoljen z nekaterimi potezami SAB, ki vznemirjajo celo koalicijo.

Prvak DeSUS je priznal, da je bila razprava na seji vlade precej burna, saj gre nenazadnje za najpomembnejši dokument in so tudi odločali o usodi koalicije. Spomnil je, da so tako pomembne dokumente, kot so proračunski, vedno sprejemali soglasno, če se kdo ni strinjal, pa je preprosto odšel iz koalicije. Kako bi manjšinska vlada delovala še z enim partnerjem manj, pa je treba po njegovih navedbah vprašati Šarca.

V DeSUS pričakujejo, da se bodo odnosi izboljšali in bodo poskušali uresničiti dogovore iz koalicijskega sporazuma. "Res pa je, da slednji zahteva širši finančni okvir, kot ga je trenutno sposoben proračun," je priznal Erjavec in dodal, da vseh zavez ni mogoče uresničiti. Ko so sestavljali sporazum, namreč po njegovih navedbah niso sproti računali, kakšne finančne posledice ima posamezen ukrep.

V stranki zadovoljni z rezultati volitev