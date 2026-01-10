Naslovnica
Slovenija

Erjavec vabila na delovno kosilo ni pričakoval, Resni.ce na njem ne bo

Ljubljana , 10. 01. 2026 13.34 pred 16 minutami 3 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Karl Erjavec pred parlament s tezami

Predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec vabila premiera Roberta Goloba na delovno kosilo s predstavniki različnih strank ni ne prejel ne pričakoval. Opozarja namreč na napake vlade, je dejal Erjavec v izjavi za medije. Golob stranke Zaupanje ne more kanibalizirati, kar po mnenju Erjavca čaka manjše stranke, ki bodo prestopile parlamentarni prag. Stranka Resni.ca je medtem sporočila, da se delovnega kosila ne bo udeležila.

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob bo v torek gostil delovno kosilo, na katerega je povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Poleg koalicijskih SD in Levice je povabil še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.

Predsednik zunajparlamentarne stranke Zaupanje Karl Erjavec je danes pred DZ sklical izjavo za medije in dejal, da bo Robert Golob v torek "pokazal, kdo je šef te ekipe". Erjavec meni, da ni "nič nenavadnega, da nismo povabljeni. Mislim, da je to zadnja večerja pred razpustom parlamenta in da je povabil predvsem tiste stranke, kjer lahko odigra vlogo predsednika".

Karl Erjavec pred parlament s tezami
Karl Erjavec pred parlament s tezami
FOTO: Bobo

 Ocenil je, da je Golob določene stranke, denimo Pirate, povabil, da bi doživele enako usodo, kot sta Stranka Alenke Bratušek in Lista Marjana Šarca, ki sta po zadnjih parlamentarnih volitvah postali del Golobove Gibanje Svoboda. Kot je še dejal, je Golobu jasno, da stranko Zaupanje ne more kanibalizirati.

Presenetilo pa ga je, da je Golob na srečanje povabil stranko Resni.ca, kar da "kaže na to, da gre verjetno za nek dogovor v ozadju". Resni.ca se namreč prikazuje kot radikalna stranka, za katero pa je po mnenju Erjavca pričakovati, da bi imela, če bi na državnozborskih volitvah prestopila parlamentarni prag, podoben status kot Levica v času vlade Marjana Šarca. Resni.ca se torkovega srečanja s strankami sicer, kot so sporočili danes, ne bo udeležila.

Erjavec bi vabilo Goloba sicer sprejel, če bi ga prejel. Na srečanju pa da gotovo ne bi molčal in bi skazil idilično sliko, ki bo predstavljena po kosilu, je še dejal Erjavec.

Stranka Resni.ca se delovnega kosila pri premierju Golobu ne bo udeležila

Vabilo na delovno kosilo je medtem predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović zaradi obveznosti s slovensko vaterpolsko reprezentanco zavrnil takoj. Stranka je sicer ponudila možnost, da se torkovega delovnega kosila udeleži kdo drug iz stranke, ne predsednik, a, kot je zatrdil Stevanović, na sestanku ne bo nikogar iz stranke.

Kot so v sporočilu za javnost navedli v stranki Resni.ca, so se s predsednikom vlade srečali zgolj enkrat, na začetku njegovega mandata. "Takrat je bila dana jasna in nedvoumna obljuba glede novele zakona o nalezljivih boleznih. Ta obljuba je bila prelomljena. Zato ne vidimo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata ponovno udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub," so zapisali.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: zveza vaterpolskih društev slovenije

Kot so še dodali, so "poskusi, da bi nas uvrščali v tako imenovano 'levo sredino', potem ko nas istočasno in sistematično potiskajo v skrajno desnico, prozorni in prepozni". "Resni.ca ni ne leva ne desna. Resni.ca je alternativa," poudarjajo v stranki in dodajajo, da so njihova vrata vedno odprta za vse, ki so pripravljeni dejansko izvajati njihov program, sprejeti temeljne točke in ne zgolj govoriti o sodelovanju.

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Golob je na torkovo delovno kosilo povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank, poleg koalicijskih SD in Levice še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca. Na njem naj bi pretehtali razmišljanja vseh in iskali možnosti sodelovanje.

V Gibanje Svoboda so pojasnili, da so povabljene stranke izbirali na podlagi javnomnenjskih raziskav ter "približne politične usmeritve na levo sredino". Gre za stranke, ki nimajo nujno vse skupnih programskih izhodišč, ampak se predvsem želijo pogovarjati in krepiti odnos, tako pred kot po volitvah.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

macolagobec
10. 01. 2026 13.52
Resni.ca in Stevanović se zaenkrat obnaša kot se je svoj čas ali pa še vedno Jelinčič.
mackon08
10. 01. 2026 13.43
Erjavec lahko sanja parlament. Najbolj zahrbten politik , ki ga premore Slovenija. Upokojence je oškodoval v naveti SDS.
zmerni pesimist
10. 01. 2026 13.42
Rjavko
