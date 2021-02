Erjavec: V prihodnjih dneh ocena politične situacije in položaja Desusa

Poslanci DeSUS so se sicer pogovarjali o nastalih razmerah in nadaljnjem ravnanju. Poslanec Branko Simonovič je že ocenil, da je bil KUL ustanovljen samo za konstruktivno nezaupnico in da je uresničevanje programa DeSUS možno tudi ob aktualni vladi. Tudi Jurša se strinja, da je bil KUL ustanovljen le za to, da se v DZ preštejejo. "To se je zgodilo. Novega predsednika vlade nismo dobili in s tem tudi nimamo več KUL," je prepričan.

O morebitnem podpisu sporazuma o sodelovanju DeSUS z vlado Janeza Janše pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali in tako ne more odgovoriti, ali ga bodo podpisali. Ali je to korak v pravo smer ali ne, bo povedal po pogovoru v poslanski skupini in stranki. Kot je pojasnil, ga Janša ali kdor koli iz vodstva SDS po ponedeljkovem glasovanju še ni kontaktiral.