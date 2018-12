Minister za obramboKarl Erjavecse je danes pridružil kandidatom za delo v Slovenski vojski na 10-kilometrskem orientacijskem pohodu na Bloški Polici. Ob tem je dejal, da je bila to priložnost za pogovor z mladimi, pa tudi preizkus vojaške opreme, med drugim vojaških čevljev, ki so se v zadnjem času spet znašli v središču kritik.

Današnji pohod je bil zaključna preizkušnja 14-tedenskega programa usposabljanja za 11 kandidatov za službo v Slovenski vojski in 18 posameznikov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Na pohodu so se jim pridružili tudi pripadniki stalne sestave vojske in rezervisti, je pojasnil poveljnik veščinskega centra Slovenske vojske v vojašnici Vipava Iztok Stavanja. Kot je povedal, je tudi med prostovoljnimi vojaki nekaj takih, ki se kasneje odločijo za priključitev k stalni sestavi ali za sodelovanje v pogodbeni rezervi. So pa trendi zanimanja za zaposlitev v vojski v stagnaciji, v vojski bi si gotovo želeli, da bi bilo mladega kadra več, je še dodal.

'Lahko smo ponosni, da imamo tako generacijo mladih'

Mladi na današnjem pohodu so po oceni ministra Erjavca izjemno dobro pripravljeni, v dobri telesni in duševni kondiciji, dobro usposobljeni."Lahko smo ponosni, da imamo tako generacijo mladih, med njimi so tudi dekleta in enakovredno opravljajo zadane naloge. S tem, kar sem danes videl, sem izjemno zadovoljen," je ocenil minister.

Ob tem je izrazil namero, da bo na tak način večkrat prisoten v enotah Slovenske vojske, saj se mu zdi, da pripadnikom taka pozornost veliko pomeni. "Zavedam pa se, da bo treba veliko postoriti v vojski. Treba bo izboljšati položaj vojakov in še več pozornosti usmeriti v nabavo opreme. Kar se tiče obutve, pa naj povem, da danes nihče nima težav," je dejal minister.

Težave z obutvijo le izjeme?

Ponovil je svoje prepričanje, da so primeri, ko imajo posamezni pripadniki Slovenske vojske težave z obutvijo, le izjeme. A spomnimo, da so slovenski vojaki na nedavni Natovi vojaški vaji na Norveškem znova poročali o razpadu škornjev.

Dobavitelj čevljev, žirovsko podjetje Alpina, je v 10 letih po navedbah ministra prodalo 74.000 parov te obutve in ko se pogovarjamo o težavah, gre dejansko za res maloštevilne primere, pravi Erjavec. Spomnil je, da je ministrstvo zdaj v stiku z Alpino in Inštitutom Jožef Stefan, da bodo preverili, kaj so bili razlogi, ko je prišlo do težav s čevlji.