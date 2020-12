Erjavec vztraja pri napovedi konstruktivne nezaupnice

Spomnil je na sredino novinarsko konferenco računskega sodišča in na opozorila njegovega predsednika Tomaža Vesela, da se "podirajo temelji naše države" . Erjavec je izpostavil tudi vprašanje svobode medijev pod aktualno vlado in v tem kontekstu vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije. Prav tako vlada po njegovi oceni ne obvladuje epidemioloških razmer.

Prvak DeSUS je še potrdil, da se je danes pogovarjal s predsedniki strank koalicije KUL in da so se skupaj odločili, da nadaljujejo s projektom konstruktivne nezaupnice. Na to temo se bodo ponovno sešli prihodnji teden. Kot je napovedal Erjavec, bo najprej predlagal, da zberejo 43 podpisov koalicije KUL pod predlog njegove mandatarske kandidature, še vedno pa računajo tudi na poslanke in poslance SMC.

Pričakuje, da se bodo v naslednjih dneh stvari "izkristalizirale" . Tudi poslanke in poslanci bodo morali povedati, ali bodo še dopuščali, da vsak dan umre toliko bolnikov s covidom-19, da so otroci doma namesto v šolah, da se dogajajo pritiski na medije in da se rušijo neodvisne institucije, je dodal Erjavec.

Na vprašanje, ali vendarle razmišljajo, da bi se obrnili tudi na poslanke in poslance NSi, je Erjavec odgovoril posredno. Kot je ocenil, bodo sredi januarja možnosti, da se oblikuje neka nova vlada, izčrpane. Če se bo to zgodilo, bodo po njegovi napovedi sledile predčasne volitve, saj ne verjame, da "lahko SMC zdrži vse te pritiske, ki jih izvaja največja stranka". Na volitvah pa bi koalicija KUL po njegovih besedah nastopila enotno, v obliki bloka.

Očitke o tem, da naj bi bil osnutek revizijskega poročila računskega sodišča glede nabav zaščitne opreme namenoma predstavljen v času pogovorov o morebitni novi koaliciji, je Erjavec zavrnil. "To so grda podtikanja. Vemo, kdo pritiska na računsko sodišče," je dejal. Po njegovem mnenju gre predvsem za to, da se skuša z določenimi pritiski zmanjšati vrednost poročila.

Na zadnjo odločitev SMC so se odzvali v še dveh članicah KUL, SAB in SD. Predsednica SAB Alenka Bratušek je v pisni izjavi pojasnila, da sicer seje sveta SMC ne komentirajo, saj "vsaka stranka samostojno in suvereno sprejema odločitve". A kot je izpostavila, želijo, da Slovenija čim prej dobi novo vlado, ki bo v prvi vrsti delala za ljudi in se prioritetno lotila boja z virusom. "V stranki SAB smo za dobro države in njenih državljanov storili vse, kar je v naši moči. Prizadevali smo si, da bi Slovenija v novo leto stopila z upanjem in pogledom v prihodnost. Prepričani smo, da je zamenjava vlade, ki podira vse podsisteme družbe in Slovenijo pelje po poti Madžarske, nujna in še vedno možna,"je še dodala Bratuškova.

Predsednica SD Tanja Fajon pa je izrazila vero, "da je mogoče Slovenijo varno pripeljati iz zdravstvene, gospodarske in socialne krize. Z jasnim načrtom, s sodelovanjem, brez ustrahovanja". "V opoziciji ostajamo povezani in močni, ker smo iskreno prepričani, da lahko ponudimo boljšo alternativo," je zapisala. Pristavila je "naša vrata ostajajo odprta".