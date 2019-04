Erjavec za poveljnika sil Slovenske vojske imenoval brigadirja Milana Žurmana

Razlog, ki se ga je tarkat omenjalo v javnosti, je bilo nočno streljanje s težkim orožjem na Počku, ki naj bi ga vlada želela omejiti, in minister, ki trdi, da o takšnem streljanju ni vedel ničesar, kar pa smo pokazali, da je ta razlag na trhlih temeljih.

Pravi razlog o razrešitvi brigadirja so pravzaprav govorice o zdravju načelnice Generalštaba Alenke Ermenc, ki so v javnost prišle konec marca. Po le nekaj mesecih na položaju so se pojavljala vedno glasnejša ugibanja, zakaj se Ermenčeva ne pojavlja v javnosti in ali je res pogosto na bolniškem dopustu. Ministrstvo naj bi izkoristilo obveščevalno-varnostno službo (OVS), da bi preverilo, od kod te govorice. Z nekaterimi pripadniki Slovenske vojske so opravili razgovore, v katerih so spraševali, kaj naj bi brigadir Škerbinc na vojaškem postroju govoril o zdravju Ermenčeve. Sindikat vojakov Slovenije trdi, da je ta preiskava pokazala, da Škerbinc ni povedal nič slabega, kar je na ministra in ministrstvo vrglo še dodatno senco dvoma.