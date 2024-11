Erjavec: Želimo nagovoriti tiste, ki jih skrbi prihodnost Slovenije

"Želimo biti stranka na sredini političnega prostora in zlasti hočemo biti razvojno usmerjeni," je v današnji izjavi za medije dejal Erjavec. "Vidimo, da Slovenija ne napreduje, ne razvija se tako, kot bi si želeli, prehitevajo nas države, ki so včasih zaostajale za nami, na primer Češka, Slovaška, baltske države, in mislim, da se mora politika začeti ukvarjati z razvojnimi vprašanji. Stanje, ki je sedaj, kaže na to, da se je Slovenija znašla v slepi ulici," je bil kritičen.

Stranka Zaupanje bo tako po njegovih napovedih ponudila rešitve na štirih ključnih področjih. Prvi steber so upokojenci in javni sistemi, zlasti zdravstvo in šolstvo. "Vemo, da je situacija dokaj resna, da sta zdravstvo in šolstvo skoraj pred propadom, in mislim, da je treba storiti vse, da ju ohranimo," je dejal.

Drugi steber so varnost in pa migracije. Zavzel se je za sporazume z državami glede delovnih viz. Obenem je izrazil zaskrbljenost zaradi situacije na Bližnjem vzhodu, saj pričakuje, da bo prej ali slej prišlo do obsežnejših migracij.

Tretji steber sta gospodarstvo in kmetijstvo. "Vemo, da v Evropi že čutimo krizo, in prepričan sem, da je treba za naša podjetja poiskati tudi trge zunaj EU, in to mislim, da lahko storimo uspešno preko gospodarske diplomacije," je dejal. Stranka se bo zavzela še za pavšalno obdavčitev obrtnikov in podjetnikov.