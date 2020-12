Neuradno Erjavec do konca tedna pričakuje opredelitev poslancev SMC

Peterica poslancev DeSUS sicer za zdaj molči, a če bodo dobili zagotovili, da do predčasnih volitev ne bo prišlo in da obstaja dovolj glasov za konstruktivno nezaupnico, utegne večji del poslanske skupine na koncu vendarle prisluhniti svojemu novemu staremu predsedniku. Karl Erjavec pa je, kot kaže, vse bolj tudi v igri za mandatarja. Podporo Erjavcu kot morebitnemu kandidatu za mandatarja bodo v soboto preverjali v SD. V LMŠ so že v preteklih dneh napovedali, da bodo dali svojih 14 glavo novemu mandatarju, kdorkoli to že bo. Podobno mnenje imajo v SAB. Pri Jožetu P. Damijanu vztraja le Levica.

In v tem primeru najbrž ni za pričakovati, da bi poslanci Desusa v primeru konstruktivne nezaupnice glasovali proti svojemu predsedniku. Če pa bi, bi to pomenilo, da je stranka DeSUS močno razklana. Neuradno Erjavec do konca tedna pričakuje jasno opredelitev vsaj dela poslancev SMC. Kam se ti nagibajo, bo morda bolj jasno že jutri po izvršnem odboru stranke.

A prve resne poteze utegne povleči prav DeSUS, morda že v ponedeljek na izvršnem odboru in svetu stranke. Če izstopijo iz koalicije, bi iz vlade izstopila kmetijski in zdravstveni minister, še isti teden bi lahko sledila vložitev konstruktivne nezaupnice. A zakulisni načrti in poslanske obljube se pod pritiski na eni in drugi strani lahko spreminjajo iz uro v uro, morebitno glasovanje o novem mandatarju, pa je tajno, torej nepredvidljivo.