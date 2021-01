Erjavec trdi, da ima podporo poslancev DeSUS, a ti podpisov še niso prispevali

Predsednik DeSUS in verjetni kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec je po torkovi večurni razpravi s poslanci DeSUS sporočil, da ima njihovo podporo in podpise, a se je pozneje izkazalo, da jih še niso prispevali. Poslanec DeSUS Branko Simonovič je za TV Slovenijanamreč pojasnil, da so dali soglasje k podpisom, niso pa imeli na mizi celotnega besedila nezaupnice, ampak le tri strani. "Normalno je, da dokler ne preberem dokumenta v celoti, podpisa ni. Očitno je gospod Erjavec to razumel drugače," je dejal.

Nezaupnica bo po načrtih vložena ob 13. uri, ko bodo podrobneje predstavili svoje razloge za njeno vložitev in program.

Koliko poslanskih podpisov bo dejansko pod predlogom nezaupnice vladi Janeza Janše, bo torej znano danes, dejanska podpora morebitni novi vladi pa se bo izkazala na tajnem glasovanju o novem predsedniku vlade prihodnji teden. To naj bi potekalo na izredni seji DZ sredi prihodnjega tedna.

Najbolj 'vroč' dan prihodnjega tedna bo tajno sreda, tajno glasovanje pa se bo lahko zavleklo pozno v noč. Na obeh straneh je trenutno precej negotovosti. Kot so včeraj poročali v oddaji24UR, je na tajnem glasovanju možno vse – od uspeha, kar bi bilo po vseh dosedanjih preštevanjih presenečenje, do neslavnega poraza, ko Erjavec ne bi dobil niti 40 glasov.