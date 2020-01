Pred sobotnim nepredvidljivim kongresom stranke upokojencev, je peterica Desusovih poslancev najprej za silo pokrpala razlike in zamere. Ter pozabila na težke besede samosvojega poslanca o lastni vodji poslanske skupine. Robert Polnar je namreč še pred novoletnimi prazniki dejal - "se mu rahlo žvižga za vseskupaj. Čaka konec mandata in odhod v pokoj."



"Gospod Polnar je povedal, da je v nekaterih zadevah nekatere besede povedal pač tako, kot jih ne bi trebal povedati. Ampak jaz nisem preveč zamerljiv človek," na to pravi šef poslancev stranke DeSUS Franc Jurša.



Kar pomeni, da samooklicani najkvalitetnejši poslanec Desusa v zgodovini ostaja del Erjavčevih poslancev."V veliki meri lahko rečem, da obstaja ta možnost, da z gospodom Polnarjem sodelujemo tudi v prihodnje," pravi Jurša.



Pri tem sta danes tako Jurša kot Polnar napovedala podporo Erjavcu na sobotnem kongresu. Pridružil pa se jima je še tretji poslanec."Me je prepričal s svojim dosedanjim delom. Jaz mislim, da bo Karl Erjavec dobil prepričljivo," pravi Ivan Hršak.

Medtem ostala dva strankina poslanca Branko Simonovič in Jurij Lep nista brezpogojno lojalna Erjavcu in bi na kongresu lahko obkrožila tudi ime kmetijske ministrice.

Aleksandri Pivec je sicer podporo izrazil tudi nekdanji podpredsednik državnega zbora Primož Heinz, razočaran, ker ga je vodstvo stranke črtalo iz seznama okoli 230 delegatov, ki bodo v soboto volili novega šefa stranke: "Menim, da si upokojenci zaslužijo večji angažma, stranka pa več notranje demokracije, kar lahko zagotovi sprememba na vrhu. Izvolitev Aleksandre Pivec in novih organov je primerna priložnost za takšno poživitev."



Pri čemer je vse bolj jasno, da po - kakršnem koli že - volilnem razpletu v vladi ne bo več prostora za oba Desusova ministra.



"Glede na to kako pač to poteka, mislim, da ne. Mislim, da tudi ni bilo s strani ministrice korektno, da jo je on vzel kot najožjo sodelavko, po enem letu pa je protikandidatka," pravi Hršak.



Po drugi strani pa tudi če bi Šarec želel zamenjati Erjavca - kar se zdi vse bolj verjetno - ta očitno ne bi odšel prostovoljno. Pač pa bi v tem primeru o razrešitvi glasovali poslanci. "Saj za zamenjavo moraš imeti tudi zadostno število glasov," pravi Jurša.



Kar pa za manjšinsko vlado - ob nepredvidljivi in politično raznobarvni opoziciji - nikoli ni samoumevno.