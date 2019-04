Ermenčeva sporoča, da je v dobri kondiciji in ne odhaja nikamor

Ermenčeva je vsem, ki so ugibali, da bo morda zapustila svoj položaj, jasno sporočila, da ne odhaja nikamor. "Sem v dobri kondiciji, opravilno sposobna in bom to nalogo, ki sem jo sprejela in za katero sem rekla, da jo sprejemam s popolno odgovornostjo, da bom ravnala zakonito, odgovorno, strokovno in profesionalno, izvajala, dokler bom načelnica Generalštaba," je dejala.

Obregnila se je tudi ob nekatera neprimerna medijska poročanja in dejala, da je primer predala pristojnim.

Namigovanja nekaterih medijev o zdravstvenem stanju Ermenčeve so pred tem zanikali že na ministrstvu za obrambo.

Ermenčeva je bila zaradi bolezni v domači oskrbi od 9. do 21. marca, po tem datumu pa je vsak dan več kot deset ur na delovnem mestu, so takrat v izjavi za javnost navedli na ministrstvu.