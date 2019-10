Ermenčeva umaknila predlog za kazenski pregon brigadirja Škerbinca

Načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc je 10. septembra s pisno izjavo umaknila predlog za kazenski pregon zoper brigadirja Miho Škerbinca, so sporočili z ministrstva za obrambo. Za umik se je odločila po tehtnem premisleku, saj je ocenila, "da bo to pripomoglo k dvigu ravni organizacijske kulture in izboljšanju medsebojnih odnosov".

Z umikom predloga ni več pogojev za kazenski pregon Mihe Škerbinca, zato je državni tožilec kazensko ovadbo zavrgel, so pojasnili na ministrstvu. Alenka Ermenc je predlog za kazenski pregon vojaški policiji podala 17. maja 2019, ker naj bi Škerbinc s komentiranjem zdravstvenega stanja škodoval njenemu dobremu imenu. Zoper Bojana Požarja, ki je prvi pisal o njenem zdravstvenem stanju, pa Ermenčeva predloga za pregon ne namerava umakniti. Škerbinca je sicer minister za obrambo Karl Erjavec na predlog Ermenčeve razrešil z mesta poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske v začetku aprila. Razrešen je bil brez posebne obrazložitve, pač zato, ker je Ermenčeva izgubila zaupanje vanj. Pravi razlog naj bi bilo ravno Škerbinčevo domnevno širjenje informacij o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Je pa Erjavec med razlogi za to omenjal tudi nočno streljanje z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, za kar ni vedelo niti obrambno ministrstvo niti načelnica Ermenčeva. Brigadir Škerbinc je bil razrešen brez posebne obrazložitve, pač zato, ker je Ermenčeva izgubila zaupanje vanj. FOTO: Kanal A Ker je informacije o ravnanju Škerbinca zbirala obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo, se je moral zaradi očitkov o njeni zlorabi pred poslanci zagovarjati obrambni minister Karl Erjavec. Interpelacijo, ki jo je v DZ vložila poslanska skupina SDS, in v kateri so mu očitali tudi, da je bila razrešitev Škerbinca nezakonita, je Erjavec prestal.