Erniša: Reformacija nam je zapustila bogato zakladnico vrednot

Vsaka generacija se sooča z določenimi izzivi in vprašanji, pa naj si bodo verske, kulturološke, družbeno-politične ali kakšne druge narave, pravi Aleksander Erniša . "Z razvojem smo na določene vrednote začeli gledati drugače in so se zato spremenile. Veliko pa jih je takih, ki ostajajo ali naj bi ostale nespremenjene oziroma še več – v razviti družbi sodobnega sveta bi morale postati samoumevne," je prepričan.

"Tukaj mislim na enakopravnost in svobodo vseh, na poštenost in pravičnost vsakega, na pravico ljubiti in biti ljubljen ter na tisto Jezusovo zlato pravilo: vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim," je naštel. Po njegovih besedah "nam je reformacija zapustila bogato zakladnico vrednot, iz katere lahko črpamo tudi po 500 letih. Postala je orodje, ki ga lahko uporabljamo še danes," je dejal Erniša, sin poleti preminulega prvega škofa evangeličanske cerkve na Slovenskem Geze Erniše.

Protestantizem je v evropskem prostoru po Erniševem prepričanju pripomogel, da je svobodno izražanje verske pripadnosti in nasploh izražanje vere postala osnovna pravica posameznika. Protestantizem je na tem področju naredil velik korak naprej. A ta pravica, kakor mnoge druge, niso dosežene enkrat za vselej. Zanje se je treba boriti na strpen in spoštljiv način vsak dan, je pojasnil. "Prepričan sem, da z različnostjo rastemo in se bogatimo. A ta različnost ne sme biti nekaj, kar nas razdvaja, temveč bogati in povezuje," je poudaril.

Reformacija tudi čas Primoža Trubarja in rojstva slovenskega knjižnega jezika

"Želja po oznanjevanju božje besede v maternem jeziku je bila v času 15. in 16. stoletja na vrhuncu. Z uresničitvijo te želje pa so narodi pridobili veliko več kot samo na verskem področju. Z materno besedo v zapisani obliki so dobili samozavest in pogum, da se združijo pod eno streho. Trubar nas je združil s poimenovanjem 'lubi Slovenci' in nas s tem postavil na zemljevid Evrope in sveta. Od takrat naprej smo narod," je pojasnil Erniša.

Na vprašanje, kaj bi Trubar dejal danes, kot se zdi, zelo razdvojenim Slovencem, je Erniša odvrnil, da bi "nas zagotovo želel spomniti na stvari, ki so nam vsem skupne. Želel bi nas povezati, a ob tem vsakemu pustiti svobodno voljo".

Leta 1562 je o Slovencih zapisal, da smo dobro, pošteno, zvesto, resnicoljubno, pokorno, gostoljubno, milo in dobrosrčno ljudstvo. Dodal je še, da se prijazno in dobro vedemo do tujcev, je spomnil Erniša in dodal: "Če smo iskreni, je imel prav. Prepričan sem, da so to vrline, na katerih lahko gradimo še danes."