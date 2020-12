ESČP bo objavilo odločitev o dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice bo danes objavil razsodbo o pristojnosti in dopustnosti meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij.

Slovenija je meddržavno tožbo proti Hrvaški vložila 15. septembra 2016, ker da hrvaška sodišča Ljubljanski banki sistematično onemogočajo, da bi prišla do terjatev, ki jih ima do hrvaških podjetij, s tem pa so banko prikrajšala za njeno premoženje. Tožba temelji na 48 postopkih pred hrvaškimi sodišči.

Slovenija Hrvaško toži zaradi kršitev pravic Ljubljanski banki po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Toži jo zaradi kršitve 6. člena konvencije (pravica do poštenega sojenja), 13. člena (pravica do učinkovitega pravnega sredstva), 14. člena (prepoved diskriminacije) ter 1. člena prvega protokola h konvenciji (varstvo premoženja), ki so Ljubljanski banki nastale v 48 sodnih postopkih pred hrvaškimi sodišči v zvezi s terjatvami LB do hrvaških podjetij.

Slovenija v tožbi dokazuje, da so hrvaške sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim in arbitrarnim ravnanjem LB nezakonito prikrajšale za njeno premoženje in s tem v več pogledih kršile evropski pravni red, ki izvira iz evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zavezuje tudi Hrvaško. Slovenija se je zato znašla v nepravičnem položaju, saj mora na eni strani izplačati varčevalce LB na Hrvaškem in BiH v skladu s sodbo ESČP v primeru Ališić iz leta 2014, na drugi strani pa je Hrvaška v zadnjih 25 letih storila vse, da prepreči poplačilo terjatev LB do hrvaških podjetij, je ob vložitvi sodbe dejal takratni pravosodni minister Goran Klemenčič.

Senat ESČP je 19. decembra 2018 primer odstopil velikemu senatu, ki ga sestavlja 17 sodnikov. V ESČP so takrat pojasnili, da se to zgodi samo izjemoma, ko zadeva načenja pomembno vprašanje v zvezi z razlago konvencije ali njenih protokolov ali pa bi rešitev vprašanja lahko privedla do protislovja s predhodno izrečeno sodbo sodišča.