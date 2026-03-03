Naslovnica
Slovenija

ESČP v primeru deviznih vlog LB v BiH odločil v korist Slovenije

Strasbourg, 03. 03. 2026 11.19 pred 16 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA D.L.
Varčevalna knjižica stare Ljubljanske banke

Slovenija ni odgovorna za terjatve iz naslova starih deviznih vlog v sarajevski podružnici Ljubljanske banke, ki so bile prenesene na privatizacijske račune v Federaciji BiH, je v danes objavljeni sodbi ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Slovenija glede na ugotovitve sodišča tako ni kršila evropske konvencije o človekovih pravicah.

Varčevalna knjižica stare Ljubljanske banke
Varčevalna knjižica stare Ljubljanske banke
FOTO: Bobo

Sodišče v Strasbourgu je odločalo o pritožbi trojice državljanov BiH, ki jim na podlagi slovenske zakonodaje, sprejete po sodbi ESČP iz leta 2014 v zadevi Ališić, ni uspelo doseči izplačila stare devizne vloge svojega pravnega prednika, deponirane v sarajevski podružnici Ljubljanske banke.

Terjatev je bila namreč prenesena na privatizacijski račun, s katerim je upravljala Agencija za privatizacijo Federacije Bosne in Hercegovine.

Sodišče je ugotovilo, da Slovenija ni odgovorna za te t. i. stare devizne vloge, saj je bil prenos v skladu z zakonodajo BiH izveden brez sodelovanja LB.

Po mnenju sodišča tudi ni bilo dokazano, da bi bila Slovenija odgovorna za pomanjkljivosti v ureditvi in upravljanju privatizacijskega sistema v BiH ali za dejstvo, da je bil prenos terjatev izveden brez soglasja varčevalcev.

Sodišče je opozorilo, da so bila ta vprašanja temeljito obravnavana v slovenskih postopkih, v katerih so pravni prednik pritožnikov, nato pa tudi pritožniki sami, lahko polno sodelovali. Odločitve slovenskih organov, ki so zavrnili njihov zahtevek, so bile po mnenju sodišča ustrezno utemeljene.

Sodišče je tokrat prvič odločalo o primeru deviznih vlog, ki so bile s podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu prenesene na privatizacijske račune v Federaciji BiH, in so jim slovenski organi zavračali poplačila iz sklada za nasledstvo.

Tega je Slovenija ustanovila po pilotni sodbi ESČP v zadevi Ališić iz leta 2014, ki je odgovornost za poplačilo neprenesenih vlog v podružnicah Ljubljanske banke v Zagrebu in Sarajevu naložila Sloveniji, čeprav je ta vztrajala, da bi moralo biti to vprašanje del reševanja nasledstvenih vprašanj.

Na sklad so upravičenci vlagali zahtevke za verifikacijo svojih neizplačanih starih deviznih vlog. Leta 2015 je Slovenija sprejela tudi poseben zakon za izvršitev sodbe, ki je uredil pogoje in postopek uveljavljanja pravic teh oseb.

Rok za vlaganje zahtevkov v sklad se je iztekel konec leta 2017, izplačila, ki jih je izvedel, pa znašajo približno 302 milijona evrov.

Slovenija odločitev pozdravlja

"Senat je soglasno presodil, da Slovenija ni kršila pravic pritožnikov, ter v celoti pritrdil argumentom Slovenije. Slovenija pozdravlja odločitev sodišča," so se odzvali na zunanjem in finančnem ministrstvu ter skladu za nasledstvo. 

"Na ESČP naj bi bilo vloženih okoli 60 pritožb, ki se nanašajo na isto problematiko. Glede na prakso bi lahko ESČP po dokončnosti današnje sodbe enako odločilo v ostalih podobnih zadevah oziroma jih razglasilo za nedopustne," so še dodali. 

ESČP Ljubljanska banka devizne vloge BiH sodne odločitve

berger 2
03. 03. 2026 13.38
Pri deviznih vlogah na Hrvaškem so Hrvati igrali v njihovem stil. LB je morala izplačati devizne vloge varčevalcem - kar je pošteno. Na os novi teh deviz, ki jih je LB Zagreb MORALA prodati Narodni banki YU, je LB Zagreb dajala dinarska posojila hrvaškim podjetjem. Ko je LB Zagreb terjala vračilo posojila od posojilojemalcev na hrvaškem je hrvaška vlada PREPOVEDALA vračilo posojil Tako je npr Podravka ostala " dolžna " LB velik znesek ( Je pa potem Podravka kupila ŽITO , tudi s tem denarjem) Ta prevod hrvašeke vlade, da podjetja vrnejo dolg je to kar imenujem v " hrvaškem stilu"
Odgovori
0 0
Nightingale
03. 03. 2026 13.34
Jim naša sociala ni dovolj...
Odgovori
0 0
JApajaDAja
03. 03. 2026 13.18
"mladina" izgubila spor na sodišču v korist hojsa...:-)
Odgovori
+2
2 0
zdravkob
03. 03. 2026 13.02
Kaj smo takrat naredili je bilo res nezaslišano. Seveda smo izgubili na sodiščih. Še huje, izgubili smo na poslu. Namesto,da bi LB bila glavna banka daleč naokrog smo zdaj nepomemben faktor daleč naokrog.
Odgovori
-2
0 2
marker1
03. 03. 2026 12.56
Zakaj se Fajonove ne da komentirati? Je mogoče na poti okoli Afrike?
Odgovori
+2
3 1
marker1
03. 03. 2026 12.55
Ta afera LB Zagreb je nas davkoplačevalce veliko stala.
Odgovori
+2
3 1
Rafael Kramar
03. 03. 2026 11.52
Končno, da smo enkrat celo proti čapeljnom dobili eno tožbo!?
Odgovori
+3
3 0
