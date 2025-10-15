ESČP zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede ugotovitev KPK

"Pri tem je ESČP upoštevalo poseben postopek pred Komisijo, procesna jamstva, ki so bila pritožniku zagotovljena v tem postopku, obseg ugotovitev Komisije, kot tudi obrazloženi sodbi, ki sta jih v okviru pritožnikovega uveljavljanja sodnega varstva izdali upravno in vrhovno sodišče. S tem je postopek pred Komisijo prestal presojo tudi najvišje sodne instance na evropski ravni," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so sporočili iz KPK, je sodišče ugotovilo, da je bila pritožba Zorana Janković očitno neutemeljena, zato jo je razglasilo za nedopustno. Ugotovilo je tudi, da je bila sodna obravnava pritožnikove zadeve na domačih sodiščih zadostna in zato pritožniku ni bila odvzeta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

KPK je namreč v nadzoru premoženjskega stanja Jankovića ugotovila, da je v času opravljanja svoje funkcije od leta 2006 "sistematično opuščal svojo zakonsko dolžnost celovite in pravočasne prijave premoženjskega stanja oziroma sprememb skladno z zakonom".

Janković po ugotovitvah KPK v zakonskem roku ni prijavil lastništva dela nepremičnin, lastništva delnic Luke Koper, lastništva in poslovanja z vrednostnimi papirji Krke in razpolaganja z gotovino, položene na transakcijske račune v višini 29.500 evrov v letu 2007. Več let zapored ni poročal sprememb denarnih sredstev v skupni višini skoraj 800.000 evrov.

V času opravljanja funkcije župana oz. poslanca je med 17. novembrom 2006 in 24. majem 2012 prejel na svoje bančne račune skupno 2,99 milijona evrov, od tega za 2,4 milijona evrov nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom oziroma drugimi običajnimi prilivi.

Šlo je sicer za ponovljen nadzor nad Jankovićevim premoženjskim stanjem. V prvem je KPK, ki ga je takrat vodil Goran Klemenčič, prišel do podobnih ugotovitev. Nato je Janković sprožil upravni spor. Zadeva je šla vse do vrhovnega sodišča, ki je poročilo odpravilo. Predsednik komisije Boris Štefanec se je nato odločil za vnovični pregled Jankovićevega premoženjskega stanja.

Janković je sicer v pogovoru s komisijo dejal, da ni vedel, da mora spremembe denarnih sredstev na bančnem računu sporočati komisiji. Ob tem meni, da se njegovo premoženje glede na prijavo iz leta 2006 ni povečalo.

Ljubljanski župan se je na ugotovitve nadzora KPK pritožil najprej na upravno in nato na vrhovno sodišče. To je avgusta 2019 zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je KPK pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana postopala pravilno in zakonito.