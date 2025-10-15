Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

ESČP zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede ugotovitev KPK

Ljubljana, 15. 10. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V. , STA
Komentarji
14

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića zoper Republiko Slovenijo v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije iz leta 2015, s katerimi je ta ugotovila, da Zoran Janković ni celovito sporočil svojega premoženjskega stanja oziroma sprememb v svojem premoženjskem stanju.

Kot so sporočili iz KPK, je sodišče ugotovilo, da je bila pritožba Zorana Janković očitno neutemeljena, zato jo je razglasilo za nedopustno. Ugotovilo je tudi, da je bila sodna obravnava pritožnikove zadeve na domačih sodiščih zadostna in zato pritožniku ni bila odvzeta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. 

"Pri tem je ESČP upoštevalo poseben postopek pred Komisijo, procesna jamstva, ki so bila pritožniku zagotovljena v tem postopku, obseg ugotovitev Komisije, kot tudi obrazloženi sodbi, ki sta jih v okviru pritožnikovega uveljavljanja sodnega varstva izdali upravno in vrhovno sodišče. S tem je postopek pred Komisijo prestal presojo tudi najvišje sodne instance na evropski ravni," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zoran Janković
Zoran Janković FOTO: Bobo

KPK je namreč v nadzoru premoženjskega stanja Jankovića ugotovila, da je v času opravljanja svoje funkcije od leta 2006 "sistematično opuščal svojo zakonsko dolžnost celovite in pravočasne prijave premoženjskega stanja oziroma sprememb skladno z zakonom".

Janković po ugotovitvah KPK v zakonskem roku ni prijavil lastništva dela nepremičnin, lastništva delnic Luke Koper, lastništva in poslovanja z vrednostnimi papirji Krke in razpolaganja z gotovino, položene na transakcijske račune v višini 29.500 evrov v letu 2007. Več let zapored ni poročal sprememb denarnih sredstev v skupni višini skoraj 800.000 evrov.

V času opravljanja funkcije župana oz. poslanca je med 17. novembrom 2006 in 24. majem 2012 prejel na svoje bančne račune skupno 2,99 milijona evrov, od tega za 2,4 milijona evrov nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom oziroma drugimi običajnimi prilivi.

Šlo je sicer za ponovljen nadzor nad Jankovićevim premoženjskim stanjem. V prvem je KPK, ki ga je takrat vodil Goran Klemenčič, prišel do podobnih ugotovitev. Nato je Janković sprožil upravni spor. Zadeva je šla vse do vrhovnega sodišča, ki je poročilo odpravilo. Predsednik komisije Boris Štefanec se je nato odločil za vnovični pregled Jankovićevega premoženjskega stanja.

Janković je sicer v pogovoru s komisijo dejal, da ni vedel, da mora spremembe denarnih sredstev na bančnem računu sporočati komisiji. Ob tem meni, da se njegovo premoženje glede na prijavo iz leta 2006 ni povečalo.

Ljubljanski župan se je na ugotovitve nadzora KPK pritožil najprej na upravno in nato na vrhovno sodišče. To je avgusta 2019 zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je KPK pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana postopala pravilno in zakonito.

esčp zoran janković pritožba
Naslednji članek

Prenos maratona na POP TV, VOYO in 24ur.com

Naslednji članek

Pro Plus z dobrodelno akcijo do hiše za rejniško družino v Ukrajini

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
15. 10. 2025 11.14
+1
Sigurno gre v zapor, jaz sem pa tramvaj.
ODGOVORI
1 0
natas999
15. 10. 2025 11.12
+1
baraba pokvarjena - vozi
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
15. 10. 2025 11.09
+3
Bo že Golob porihtal.Nic bat.
ODGOVORI
3 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
15. 10. 2025 11.08
+2
Najlepša pritožba na svetu, DE!
ODGOVORI
2 0
Lenart Čaubi
15. 10. 2025 11.03
+10
Jankovič je predsednik vlade in države Robi in Nataša sta bamboli v njegovi službi.
ODGOVORI
10 0
mackon08
15. 10. 2025 10.58
+13
Jankovič prevarant, ko je bilo treba davčni poročati o premoženju je rekel, da je hiša od Jureta, ko pa so Juretu rubili pa je rekel, da je hiša njegova. Tipično za manipulanta.
ODGOVORI
13 0
CrewChief
15. 10. 2025 11.06
+6
A to je ta zlati maturant Jurček, ki smo mu mi reveži šenkali 29 milijonov, da si on lahko nabavlja lutkice? Ta Jure?
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
15. 10. 2025 10.55
+7
ESČP de de
ODGOVORI
7 0
wsharky
15. 10. 2025 10.50
+17
in kaj sledi? a bo vrnil eurčke ali bo šel v arest, ali pa bo pometal ceste in odslužil kazen v korist države?
ODGOVORI
18 1
boslo
15. 10. 2025 10.55
+5
🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
Groucho Marx
15. 10. 2025 10.50
+11
Tam mu ne pomaga, da je proti Janši, zdaj je pa užaljen.
ODGOVORI
13 2
Andrej Lon?ar3
15. 10. 2025 10.45
+12
Na ESČP nima svojih,de....
ODGOVORI
13 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286