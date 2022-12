ESS bo proučil obremenitev plač pri napotitvi delavcev v tujino

Delodajalska in sindikalna stran sta potrdili tudi predlagane spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, sta potrdila predstavnika dveh od treh socialnih partnerjev.

Zaradi te določbe Sloveniji grozi tožba Evropske komisije zaradi nedovoljene državne pomoči, je po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) povedal predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek in dodal, da so partnerji dali soglasje predlogu zakona, so se pa dogovorili, da bodo ustanovili delovno skupino, ki bo analizirala učinke črtanja omenjene določbe ter po pregledu primerljivih ureditev v drugih državah predlagala rešitve.

Novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev bi glede na predlog med drugim črtal določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, da se lahko pri delavcih, ki so bili napoteni v tujino, za plačo, od katere se obračunajo prispevki, šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Sloveniji.

Potem ko je vlada zaradi rasti cen že zvišala mejo, do katere so neobdavčena povračila za prehrano med delom ter za prevoz na delo, omenjena uredba zvišuje še mejo za neobdavčene zneske drugih pravic iz dela, kot so jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, terenski dodatek ter prejemki dijakov in študentov na obvezni praksi, je povedal Počivavšek.

Socialni partnerji so se danes seznanili tudi z načrtom za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2023 in 2024. Opozorili so, da se predvidena sredstva za to politiko zmanjšujejo, je pa ministrstvo za delo zagotovilo, da bo načrt, če se bo stanje na trgu dela poslabšalo, spremenilo, je povedal Počivavšek.

Sindikalna stran je po njegovih besedah kot pozitivno izpostavila, da se daje večji poudarek vseživljenjskemu učenju in usposabljanju ter hitrejšemu prehodu mladih na trg dela.

Delodajalska stran pa je, kot je povedal Lotrič, podala več pobud, predvsem glede promocije, da bi v gospodarstvu "prehiteli" nihanja glede naročil, ki se nakazujejo.