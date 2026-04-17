ESS brez razprave o predlaganem interventnem zakonu tretjega bloka

Mitja Gorenšček , sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, je pojasnil, da so danes večino časa namenili potrjevanju dnevnega reda. Kolegij ESS namreč po njegovih besedah pripravi samo predlog dnevnega reda, tega pa nato predstavniki vseh treh strani, sindikatov, delodajalcev in vlade, potrdijo na seji sveta.

Kot je poudaril, predlog interventnega zakona o razvoju Slovenije, ki so ga v DZ vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, na ESS ni prišel po pravi poti. "Vsak si ga je pač našel po neformalni poti, kar pa ni dovolj za razpravo na ESS," je navedel.

Sam bi razpravo o predlogu dopustil, če bi sindikati pristali, da se jo opravi, kot je bila zastavljena v predlogu dnevnega reda, torej kot mnenje ESS. A sindikati so želeli razpravljati globlje. Niso bili za to, da se o predlogu razpravlja samo enkrat in sprejme neko stališče, ki bi bilo poslano na vlado, temveč so želeli, da gre vsebina še na druge organe ESS, je povzel Gorenšček.

"Pravila ESS trenutno tega ne predvidevajo, kajti gre za poslanski zakon, poslancev pa se ne vključuje v to razpravo," je nadaljeval in dodal, da so na koncu ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji za tako obravnavo predloga interventnega zakona.

Janez Cigler Kralj (NSi), ki je prišel predstaviti predlog, tako ni prišel do besede.

V luči povedanega so socialni partnerji z dnevnega reda danes umaknili tudi preostala predloga zakonov, namreč interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva, ki so ga v DZ vložili v Levici in Vesni ter Svobodi in ima za cilj izenačitev stanovalcev v domovih za starejše, ter novele zakona o zasebnem varovanju.

So pa socialni partnerji, tako Gorenšček, danes sprejeli sklep, da preučijo pravila ESS in pogledajo, "ali naslavljajo tudi situacijo, v kateri smo se znašli". "To pomeni, da nimamo vlade z vsemi pooblastili, da niti nimamo do konca konstituiranega državnega zbora," je pojasnil. Cilj je najti rešitve tudi za tovrstne situacije, predlagali pa naj bi jih do naslednje seje ESS, načrtovane za maj.