ESS o osnutku novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Ekonomsko-socialni svet bo na izredni seji obravnaval poročilo strokovnega odbora za delo in socialne zadeve za spremljanje prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu glede osnutka novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z novelo ministrstvo za zdravje naslavlja ključne zahteve iz načrta za okrevanje in odpornost.