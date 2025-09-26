ESS prejel pojasnila glede obvezne božičnice, se bo vlada pogajala?

Premier Robert Golob je v četrtek socialnim partnerjem posredoval zahtevana pojasnila glede uvedbe obvezne božičnice, zato je kolegij Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) to točko uvrstil na redno sejo ESS prihodnji petek. Socialni partnerji bodo tedaj obravnavali tudi proračunske dokumente in vladna izhodišča za zvišanje praga za normirance.

Golob vztraja, da bo božičnica obvezna za vse.

Kot je po kolegiju ESS za STA povedal predsedujoči ESS, sicer pa izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Mitja Gorenšček, so od predsednika vlade v četrtek prejeli splošen dopis s pojasnili glede vladnih izhodišč za uvedbo obvezne božičnice in glede drugih tem. Iz zapisanega je po Gorenškovih besedah razvidno, da se je vlada vendarle pripravljena pogajati o predlogu božičnice oz. da obstaja manevrski prostor za spremembe izhodišč. Pojasnila je predsedujoči ESS zahteval, potem ko je Golob v ponedeljek v DZ dejal, da bo predlog obvezne božičnice prišel v DZ oz. da božičnica bo in bo obvezna za vse.

"Si predsednik vlade tako predstavlja socialni dialog v Sloveniji? Če socialni partnerji na strani delodajalcev ne bomo pravočasno prejeli pojasnil in ne bosta zagotovljena demokratična razprava in odločanje na ESS, te točke ne bomo uvrstili na dnevni red seje ESS," se je tedaj odzval Gorenšček in dodal, da nima smisla razpravljati o nečem, kar je že določeno.

Proračunskih dokumentov še niso prejeli, o normirancih prihodnji petek

Kolegij ESS je danes zasedal, ker je nameraval za sredo sklicati izredno sejo ESS na temo proračunskih dokumentov. A socialni partnerji potrebnega gradiva za to še niso prejeli, zato te seje ne bo. Za preučitev dokumentov po Gorenščkovih besedah potrebujejo vsaj pet dni. So se pa zbrani danes dogovorili, da bodo proračunske dokumente ter vladna izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za t. i. normirance obravnavali na redni seji ESS, ki bo prihodnji petek. Pri določitvi dnevnega reda so bili soglasni, ozračje pa se je umirilo, je povedal predsedujoči ESS. Golob je namreč z napovedjo obvezne božičnice v zadnjih dneh poskrbel za veliko razburjenje med delodajalci, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zagrozili celo z izstopom iz ESS in državljansko nepokorščino.