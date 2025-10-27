ESS v vnovičen poskus zbližanja glede božičnice

Socialni partnerji so na temo obvezne božičnice na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) prvič zasedali 10. oktobra, a so tedaj delodajalci z argumentom, da je že vse odločeno in da se ni več o čem pogajati, sejo protestno zapustili.

Premier Robert Golob je delodajalce in sindikate teden dni pozneje gostil na ločenih srečanjih, ki so se zaključila nekaj bolj optimistično. Obe strani sta minuli teden vladi posredovali svoje predloge in pripombe na predlagani zakon o božičnici. Odziv sta pričakovali že na petkovih ločenih sestankih z ministrom za delo Luko Mescem, a zaman.