Estetska klinika v stečaj, izginile kartoteke pacientov in zlate palice

"2013, mogoče 2014 sem hodila na anticelulitni tretma za noge in diamantni piling obraza," pripoveduje Špela Grošelj, ena od estradnic, ki so koristile storitve Med Arta iz ljubljanske Rožne doline. O tem, za razliko od marsikatere druge javne osebnosti, javno govori. "Ženske hodimo zato, da ohranjamo svoje stanje oz. kaj je to? Neka anti-aging scena."

A če je do letos estetsko kliniko Med-Art cenila kot korektnega izvajalca, pa letos – šok. S klinike je ni nihče obvestil, da so prenehali delovati, še huje pa – nihče ji ni javil, kje in kako so zdaj shranjeni njeni osebni podatki.

"Vsekakor mi na tem mestu, če bi bila nekdo, ki bi šel na poseg, ki bi ga hotel skriti pred celim svetom, in verjela, da bo to ostalo med mano in kliniko, bi mi bila ta situacija zdaj zelo nelagodna," pravi.