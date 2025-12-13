Estetski posegi na črno: kaj vse gre lahko narobe?

Višnjar je uvodoma povedal, da so vsi, ki se poklicno ukvarjajo z estetsko medicino, v neki fazi svoje kariere že imeli opravka z zapleti, ki so jih pacienti doživeli po posegih pri drugih izvajalcih, legalnih ali nelegalnih. "Glavna razlika, ki loči nas, ki imamo dejansko specializacijo, licenco in znanje, je tudi v tem, da znamo reševati težave, če do njih pride," je poudaril.

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškerc in estetski kirurg dr. Igor Višnjar.

Pacienti se za posege na črnem trgu praviloma odločajo predvsem zaradi nizke cene, meni Višnjar, a ob tem opozarja, da je "akcijska ponudba" običajno posledica zmanjševanja stroškov na določenem nivoju. Preparati so lahko nezakoniti ali pa ponarejeni, posegi se izvajajo v hotelskih sobah ali prostorih, ki niso sterilni. Tovrstni ponudniki tudi ne prevzamejo odgovornosti za morebitne zaplete.

Posledice pa so lahko za pacienta precejšnje, poudarja kirurg.

Inšpektorica Mojškerc je medtem povedala, da ocene, kako obsežen je pri nas črni trg na področju estetskih posegov, nimajo. Inšpektorji sicer izvajajo redne nadzore v kozmetičnih salonih, kar se dogaja na črno, pa je pogosto skrito očem. "Za nas so ključne prijave," je izpostavila.

Celoten pogovor z gostoma si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!