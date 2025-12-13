Svetli način
Slovenija

Estetski posegi na črno: kaj vse gre lahko narobe?

Ljubljana, 13. 12. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
26

Botoks v hotelskih sobah in akcijske cene v Facebook skupinah: to je realnost črnega trga estetskih posegov, ki cveti tudi v Sloveniji. Prav ta teden so policija, finančna uprava in zdravstveni inšpektorat razkrili tri državljanke Kosova, ki so v Mariboru v najetem stanovanju izvajale estetske posege. Kaj vse gre pri takem početju lahko narobe? Kako zahtevno je popravljanje napak, ki jih povzročijo neizurjeni izvajalci?

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškerc in estetski kirurg dr. Igor Višnjar.

Višnjar je uvodoma povedal, da so vsi, ki se poklicno ukvarjajo z estetsko medicino, v neki fazi svoje kariere že imeli opravka z zapleti, ki so jih pacienti doživeli po posegih pri drugih izvajalcih, legalnih ali nelegalnih. "Glavna razlika, ki loči nas, ki imamo dejansko specializacijo, licenco in znanje, je tudi v tem, da znamo reševati težave, če do njih pride," je poudaril.

Lepotnih posegov ne gre jemati zlahka
Lepotnih posegov ne gre jemati zlahka FOTO: Shutterstock

Pacienti se za posege na črnem trgu praviloma odločajo predvsem zaradi nizke cene, meni Višnjar, a ob tem opozarja, da je "akcijska ponudba" običajno posledica zmanjševanja stroškov na določenem nivoju. Preparati so lahko nezakoniti ali pa ponarejeni, posegi se izvajajo v hotelskih sobah ali prostorih, ki niso sterilni. Tovrstni ponudniki tudi ne prevzamejo odgovornosti za morebitne zaplete.

Preberi še Kosovske državljanke po akcijskih cenah opravljale nezakonite estetske posege

Posledice pa so lahko za pacienta precejšnje, poudarja kirurg.

Inšpektorica Mojškerc je medtem povedala, da ocene, kako obsežen je pri nas črni trg na področju estetskih posegov, nimajo. Inšpektorji sicer izvajajo redne nadzore v kozmetičnih salonih, kar se dogaja na črno, pa je pogosto skrito očem. "Za nas so ključne prijave," je izpostavila.

Celoten pogovor z gostoma si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

botoks estetski posegi
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
13. 12. 2025 11.10
+1
Kazen in IZGON iz države..
ODGOVORI
1 0
aviktora
13. 12. 2025 11.03
+2
Ni dobro iz narave norce briti. Lepota prihaja iz srca!
ODGOVORI
2 0
lakala28
13. 12. 2025 10.49
+0
Konkurenca, čeprav blago nelojalna, je malo zdrmala naše bankomate v belih plaščih. So pa pozabili povedati, da tudi pri njih gre marsikaj narobe. Ampak takrat so to zaplet imedicinske narave. Pri šušmarjih pa nestrokovnost. Zanimivo bi bilo primerjati odstotke problemov pri šušmarjih in pri bogovih v belem.
ODGOVORI
4 4
misterbin
13. 12. 2025 10.44
+6
In to so opravljale ženske iz Kosova ,katere še nimajo končane niti OŠ .
ODGOVORI
7 1
Dragica Cegler
13. 12. 2025 10.42
+6
H kosovarksm hodijo po moje samo kosovarke.To so te socialno ogrožene.
ODGOVORI
6 0
devlon
13. 12. 2025 10.41
+2
novomescan je nek turški igralec, ali?
ODGOVORI
3 1
Morgoth
13. 12. 2025 11.14
Pajeet iz Indije.
ODGOVORI
0 0
seter73
13. 12. 2025 10.37
+7
od Kosovarja tudi bureka nebi kupil kaj sele kaj drugega
ODGOVORI
8 1
13. 12. 2025 10.34
+2
Možgani ženske imajo samo eno možgansko celico več od možganov kure, to je pa zato da ne s... po dvorišču.
ODGOVORI
4 2
neobremenjen_
13. 12. 2025 10.31
+3
Na začetku prispevka pa vidimo rezultat posega, ki ga opravi licencirana oseba. LOL.
ODGOVORI
4 1
Quatflow
13. 12. 2025 10.30
+3
Vsak poseg je rizičen, pa če ti ga opravi lepotni kirurg ali kdo drug. S to razliko da naj bi se kirurg strokovno spoznal na anatomijo in imel rešitve v primeru zapletov. Je pa res, da je vsak drugačen in nismo šablone, zato vsak lahko naredi napako. Najboljši lepotni poseg je neposeg in uporaba pravilnih krem.
ODGOVORI
5 2
Trikrat cepljen
13. 12. 2025 11.12
Kakšne kreme le ? Koža se hrani od tega, kar človek poje in pije, ne kar gori nanesemo in zapacamo pore. Je kar hudo preveč poslušati tiste ki prodajajo.
ODGOVORI
0 0
Important notice
13. 12. 2025 10.28
+8
Odličen prispevek. Le to me je zmotilo, da je voditeljica polna botoxa.
ODGOVORI
9 1
mamma mia
13. 12. 2025 10.57
+2
Ona misli,da se tega niti opazi ne,ker je profesionalno opravljeno.
ODGOVORI
2 0
aylar
13. 12. 2025 10.28
+13
Kako zalostno mora bit, da se ne sprejmes takega kot si...
ODGOVORI
13 0
Malo_sutra
13. 12. 2025 10.20
+12
Ni kriva ta ki je to pocela, nekaj je resno narobe s temi, ki so tja hodili.
ODGOVORI
14 2
Hugh_Mungus
13. 12. 2025 10.31
+5
No, ona je še vedno izkoriščala ranljivost vseh teh ljudi, torej je kriva.
ODGOVORI
6 1
lakala28
13. 12. 2025 10.51
+2
Ranljivost? Lakomnost kvečjemu. Šparanje na napačnem koncu in na napačen način. Halo, za botoks gre, ne plombiranje zob ljudem, ki nimajo zavarovanja.
ODGOVORI
2 0
bb5a
13. 12. 2025 10.19
+6
Ponavad je večji problem pri teh posegih to, da po njih posegajo ljudje, ki nimajo ravno veliko med ušesi, tega pa na žalost nobena lepotna operacija ne more odpraviti...
ODGOVORI
8 2
Quatflow
13. 12. 2025 10.32
+4
Žal je veliko izobraženih, ki opravljajo te storitve, tudi moški.
ODGOVORI
4 0
Brus1234
13. 12. 2025 10.41
-1
To niso moški, to do lepotni kirurgi!!
ODGOVORI
0 1
stoinena
13. 12. 2025 10.16
+0
lepo ta je relativna.
ODGOVORI
2 2
