Etilometri zanesljivejši od alkotestov, vendar jih Policija nima dovolj

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi napotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov, so ocenili na policiji.

Poročali smo, da je ustavno sodišče presodilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa v neskladju z ustavo. Gre za določbo, ki danes pravi, da je rezultat preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma alkotestom, ki je sicer manj zanesljiv, zadosten dokaz o stopnji alkoholiziranosti pod pogojem, da se voznik s tem rezultatom strinja

Ustavno sodišče pa meni, da posameznikova izjava o strinjanju z rezultatom ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. DZ mora protiustavnost odpraviti v letu dni.

Etilometer bolj zanesljiv od alkotesta

Takšni odločitvi je sicer nasprotovala sodnica Špelca Mežnar. V ločenem mnenju je med drugim opozorila, da odločba v svoji posledici zdaj nalaga državi, da nabavi dovolj etilometrov, s katerimi bo izvajala nadzor nad alkoholiziranostjo voznikov

Etilometri so sicer naprave, ki prav tako merijo količino alkohola v izdihanem zraku, a so precej bolj zanesljivi od navadnih alkotestov. Obenem je izpostavila, da so etilometri trenutno na voljo le na nekaterih policijskih postajah in bo treba po novem, če bo zakonodaja spremenjena skladno z odločbo ustavnega sodišča, voznike, za katere bo policist sumil, da vozijo opiti, voziti na policijske postaje ali v najbližji zdravstveni dom na testiranje krvi oziroma urina.

Letos več kot 360.000 preizkusov alkoholiziranosti, le 150 z etilometrom

Na policiji so navedli, da imajo trenutno v uporabi 20 etilometrov, pri čemer gre za etilometre, ki niso primerni za uporabo v vozilih. "To pomeni, da preizkuse z etilometri lahko izvajamo le na policijskih postajah, izjemoma v namenskih vozilih (kombijih), v katerih bi imeli etilometre," so zapisali. Nekatere evropske države sicer uporabljajo prenosne (ročne) etilometre, ki omogočajo preizkuse alkoholiziranosti na terenu. "Policija je želela takšne etilometre nabaviti v letu 2011, pa ponudnik, s katerim je policija že sklenila pogodbo, ni uspel pridobiti certifikata o odobritvi tipa merila," so pojasnili.

