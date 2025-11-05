Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Etilometri zanesljivejši od alkotestov, vendar jih Policija nima dovolj

Ljubljana, 05. 11. 2025 18.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , T.H.
Komentarji
10

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi napotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov, so ocenili na policiji.

Poročali smo, da je ustavno sodišče presodilo, da je drugi odstavek 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa v neskladju z ustavo. Gre za določbo, ki danes pravi, da je rezultat preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma alkotestom, ki je sicer manj zanesljiv, zadosten dokaz o stopnji alkoholiziranosti pod pogojem, da se voznik s tem rezultatom strinja

Preberi še Za ugotavljanje alkoholiziranosti strinjanje voznika z rezultatom testa ni dovolj

Ustavno sodišče pa meni, da posameznikova izjava o strinjanju z rezultatom ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. DZ mora protiustavnost odpraviti v letu dni.

Etilometer bolj zanesljiv od alkotesta

Takšni odločitvi je sicer nasprotovala sodnica Špelca Mežnar. V ločenem mnenju je med drugim opozorila, da odločba v svoji posledici zdaj nalaga državi, da nabavi dovolj etilometrov, s katerimi bo izvajala nadzor nad alkoholiziranostjo voznikov

Etilometri so sicer naprave, ki prav tako merijo količino alkohola v izdihanem zraku, a so precej bolj zanesljivi od navadnih alkotestov. Obenem je izpostavila, da so etilometri trenutno na voljo le na nekaterih policijskih postajah in bo treba po novem, če bo zakonodaja spremenjena skladno z odločbo ustavnega sodišča, voznike, za katere bo policist sumil, da vozijo opiti, voziti na policijske postaje ali v najbližji zdravstveni dom na testiranje krvi oziroma urina.

Letos več kot 360.000 preizkusov alkoholiziranosti, le 150 z etilometrom

Na policiji so navedli, da imajo trenutno v uporabi 20 etilometrov, pri čemer gre za etilometre, ki niso primerni za uporabo v vozilih. "To pomeni, da preizkuse z etilometri lahko izvajamo le na policijskih postajah, izjemoma v namenskih vozilih (kombijih), v katerih bi imeli etilometre," so zapisali.

Nekatere evropske države sicer uporabljajo prenosne (ročne) etilometre, ki omogočajo preizkuse alkoholiziranosti na terenu. "Policija je želela takšne etilometre nabaviti v letu 2011, pa ponudnik, s katerim je policija že sklenila pogodbo, ni uspel pridobiti certifikata o odobritvi tipa merila," so pojasnili.

Etilometer pri naših severnih sosedih
Etilometer pri naših severnih sosedih FOTO: Profimedia

Če bo zakon spremenjen in bo dejansko zahteval preizkuse z etilometri, pa ocenjujejo, da bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov.

Za primerjavo: letos je policija opravila 368.236 preizkusov alkoholiziranosti. Preizkus z etilometrom so opravili v 150 primerih. So pa letos odredili tudi 791 strokovnih pregledov.

Do morebitne nove ureditve bo sicer policija delala po trenutni zakonodaji. Na vprašanje, kakšen bo predlog policije za spremembo protiustavne zakonske določbe, pa so zapisali, da želijo možnosti še preučiti.

alkotest etilometer alkoholiziranost vozniki Policija
Naslednji članek

Pred referendumom prijava Cerkve organom zaradi 'vpletanja v kampanjo'

SORODNI ČLANKI

Za ugotavljanje alkoholiziranosti strinjanje voznika z rezultatom testa ni dovolj

82-letnik vozil nezanesljivo, alkotest pokazal dva promila

64-letnik zletel s ceste in trčil v drevo, alkotest odločno zavrnil

Z dvema promiloma alkohola v krvi ob avto in 1200 evrov

Vozil brez vozniškega dovoljenja, napihal skoraj 2,5 promila

Pravočasno odkrili voznika, ki je pijan nameraval dijake peljati v Prago

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Xxdproxx
05. 11. 2025 19.17
+0
kot na drugih podrocjih, barabe so zascitene… v to skupino gredo sedaj se pijanci
ODGOVORI
1 1
Kuki_9
05. 11. 2025 19.13
+1
En jih ni mogel bolj zaje.... kot jih je, hahaha, toliko o tem kak se zakoni pišejo, vedno so luknje
ODGOVORI
1 0
Kuki_9
05. 11. 2025 19.17
Ne odvetnik, ampak hvala bogu, da imamo ChatGPT, ta je seznanil kršitelja s fantastičnim odgovorom in še odvetnika poučil o tem, hahaha
ODGOVORI
0 0
slovenc59
05. 11. 2025 18.49
+1
Zgleda da imamop pri nas US od pred nekaj dni nazaj ! Ne vem kje so bili dosedaj....Sicer jim je pa ona ustavna sodnica, ki je odšla, dobro napisala mnenje....! Zgleda da je eden pomembnih dobro napihal.....
ODGOVORI
1 0
Janez23
05. 11. 2025 18.47
+3
Vsem pijancem v vednost, poznam par pijancev, ki so vozili pijani in pihali 0,0. Tisti, ki so pa preveč napihali in zahtevali še odvzem krvi, pa je pokazalo še več, razen levemu poslancu Vilfanu, ki je pijan povozil človeka, potem se je pa čudežno streznil.
ODGOVORI
3 0
Julijann
05. 11. 2025 18.40
+1
Golob naj javno blagajno odpre. Če je denar za vse, bo še za to.
ODGOVORI
3 2
Omreznina2024
05. 11. 2025 18.36
+8
Za vse v javnih službah preverjanje droga alkohol .... , najprej od vrha navzdol,
ODGOVORI
8 0
Petur
05. 11. 2025 18.35
+2
tudi navadne preizkuse bi lahko zreducirali če pravijo ,,smešno,,da so policaji usposobljeni oceniti osebo..ne,podivjano hlepi jo po izrečenih kaznih,kar je seveda prisila iz strani njihovih šef č kov,ki se seveda lažejo višjim za stolčke...
ODGOVORI
2 0
Petur
05. 11. 2025 18.36
+2
li źejo se višjim ...
ODGOVORI
2 0
konc
05. 11. 2025 18.30
+7
Najprej naj se začne preverjati VSE poslance in politike tako na drogo kot alkohol! Mi smo njihovi "delodajalci" in bi morali to izsiliti od njih. Ta ukrep bi moral veljati tudi za VSE uslužbence ministrstev, agencij, uradov in ostalih brezveznih ustanov, ki jih plačujemo mi.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330