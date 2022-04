'EU bi ob upravičenih kritikah Madžarske morala videti tudi soodgovornost za razmere'

Madžarski se obeta mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava, s čimer imajo po mnenju Bruslja v Budimpešti kontrektne težave. S tem je slovenska vzhodna soseda postala prva država v zgodovini EU, proti kateri je bil sprožen takšen postopek. Komisar EU za pravosodje Didier Reynders je pojasnil, da ima komisija "dovolj trdno podlago za uradno sprožitev mehanizma", ta naj bi se zgodila v prihodnjih dneh ali tednih . V Bruslju omenjajo tudi sproženje postopka po 7. členu pogodbe EU, ki v skrajnem primeru predvideva celo odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Razprava o Madžarski po tem postopku je predvidena za maj. Madžarsko nevladne organizacije in večina evropskih držav obtožujejo erozije demokratičnih institucij in korupcije.

Tudi v LMŠ so pričakovali takšno odločitev Evropske komisije, označujejo jo za pričakovano in pravilno. Pri tem dodajajo, da gre za posledico predhodne potrditve s strani Evropskega sodišča, ki je prišla "po večletnem opominjanju Orbanove Madžarske, da krši tisto, čemur se je zavezala s pristopom v EU" . Ukrep vidijo kot logičen in sorazmeren, ki "more trajati tako dolgo, dokler Madžarska ne uredi sistema tako, da bo spoštoval načelo vladavine prava" .

Medtem pa v opozicijskih SD, LMŠ, SAB in Levici pozdravljajo naznanitev komisije. Socialni demokrati so jo "težko pričakovali". "Evropska unija bo lahko odgovorila na največje izzive prihodnosti zgolj, če bodo njene države gradile zavezanost demokraciji, vladavini prava in človekovim pravicam kot temeljnim vrednotam EU." V stranki podpirajo vse mehanizme in sankcioniranje proti Madžarski, vključno z neposrednim pogojevanjem črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

"Podrejanje domačega sodstva partikularnim političnim interesom vladajoče politične klike, ki ji načeljuje Orban, je nedvomno hujša kršitev demokratičnih standardov, zato je treba vodstvo Madžarske, ki se poslužuje teh praks, temu ustrezno sankcionirati," so prav tako ostri v Levici. V stranki izpostavljajo, da bi pri omejitvi financiranja morali ciljati na "demontažo koruptivnih projektov, iz katerih se napaja Orbanovo kapitalsko politično omrežje".

V SAB menijo, da so sankcije upravičene. "Članica EU, ki ruši demokracijo in neodvisnost medijev ter ne spoštuje človekovih pravic, ne sme biti deležna finančne podpore Unije."

V stranki NSi so sicer v odnosu do politike madžarskega voditelja Viktorja Orbana in stanja demokracije na Madžarskem uglašeni s stališčem Evropske ljudske stranke in menijo, da je stanje demokracije, neodvisnih inštitucij in medijev na Madžarskem "skrb vzbujajoče". "Skupne evropske vrednote so temelj projekta evropskega povezovanja. V Novi Sloveniji podpiramo prizadevanja evropskih inštitucij, da uveljavijo dosledno spoštovanje skupnih vrednot, standardov in zakonodajnega okvira za vse članice povezave." Vseeno pa v Novi Sloveniji opažajo, da je komisija čakala na volilni rezultat na Madžarskem in na podlagi tega takoj pričela s postopkom.

Da ima odločitev takoj po madžarskih volitvah politične implikacije, ocenjujejo tudi v Levici, kjer opozarjajo na dvojna merila in razvrednotenje legitimnosti postopkov. "Orbanov avtoritarni režim nedvoumno krši temelje pravne države in s tega vidika je odziv evropskih institucij upravičen. Po drugi strani se lahko vprašamo, zakaj recimo Poljske ni doletela podobna sankcija. Če Evropska komisija uveljavlja sankcije po kriteriju tega, kdo je v nekem trenutku politični nasprotnik in kdo ne, to razvrednoti legitimnost tega početja."

V SNS, ki je v aktualnem mandatu vlade aktivno 'asistirala', menijo, da je odločitev Komisije pristranska, saj da je "v popolnem nasprotju s proklamirano evropsko svobodo lastne odločitve." Prav tako menijo, da ukrep ne bi bil sorazmeren, ter da "Komisijo zanima samo to, kateri Soroševi organizaciji bodo podelili denar, ki so ga ukradli Madžarom".