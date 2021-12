EU in Zahodni Balkan za tesnejše sodelovanje na terenu pri upravljanju migracij

Poleg tega so v razpravi ugotovili tudi, da je sodelovanje med evropskimi agencijami, kot so Frontex, Europol in Evropski azilni podporni urad (EASO) ter državami Zahodnega Balkana, dvosmerna cesta. Ne gre torej samo za to, da agencije nudijo pomoč, ampak tudi da države ustrezno uporabljajo orodja, ki so jim na voljo in obenem podpirajo te agencije z ustreznimi podatki, je Hojs povedal na novinarski konferenci po srečanju.

Minister je na zasedanju izpostavil še, da je za vse to potrebno tudi ustrezno financiranje. Zato mora biti dobršen oziroma vsaj določen del investicij v višini več kot 30 milijard evrov, ki jih namerava EU vložiti v regijo, namenjen področju notranjih zadev. "Pri tako velikih zneskih bi bilo pravzaprav sramotno, če ne bi našli ustreznega denarja tudi za financiranje našega področja," je dejal Aleš Hojs.

Tudi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ki je sodelovala na zasedanju, je na novinarski konferenci izpostavila pomen sodelovanja pri upravljanju migracij in tudi v boju proti organiziranemu kriminalu.

Pomen sodelovanja je izpostavila tudi v luči dogajanja v Afganistanu, hibridnih groženj Belorusije proti meji EU in migrantski krizi v Rokavskem prelivu. "Nič od tega ne more upravljati posamezna država sama, prav tako ne more s tem upravljati Evropska unija sama. Moramo sodelovati tudi z državami izvora in tranzitnimi državami," je poudarila. Izpostavila je pomen izmenjave podatkov in policijskega sodelovanja med EU in partnericami Zahodnega Balkana.