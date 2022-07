EU kupuje 12 kanaderjev, nanje pa bo treba počakati še nekaj let

Kot je že med sredinim obiskom požarišča na Krasu povedal evropski komisar iz Slovenije, so marca v pogajanjih s proizvajalcem letal za gašenje dosegli dogovor, da bo ponovno zagnal proizvodnjo kanaderjev, ki je več let stala.

V kabinetu evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča so pojasnili, da so se s šestimi državami članicami, med katerimi ni Slovenije, dogovorili o nakupu 12 kanaderjev, ki bodo floto evropske strateške rezerve rescEU okrepili do leta 2029. Do leta 2026 naj bi EU prejela najmanj dve letali. Tako bo imela stalno rescEU floto, saj bodo letala v njeni lasti.

"Premier Robert Golob je dal jasno usmeritev, da se okrepi zmogljivosti države za gašenje iz zraka ter pripravi celovita rešitev, katere zmogljivosti je možno in smotrno nabaviti v najkrajšem možnem času. Upoštevajoč razmere, s katerimi se ob vse bolj obsežnih in pogostih naravnih nesrečah soočajo številne članice, bo Slovenija podala tudi pobudo za dodatno okrepitev tovrstnih zmogljivosti na ravni EU ," so v Golobovem kabinetu odgovorili na vprašanje, ali bo Slovenija sodelovala pri skupnem nakupu letal za gašenje kanader.

"Zdaj pa je na državah članicah, tistih, ki so se vključile v ta projekt, da podpišejo zavezujoče pogodbe o nakupu in s tem bo ta proizvodnja ponovno zagnana," je povedal. V njegovem kabinetu so pojasnili, da so to Hrvaška, Portugalska, Španija, Francija, Italija in Grčija.

V izrednih razmerah na razpolago drugim državam

Dokler EU ne bo imela svoje stalne flote, pa bo še naprej vsako leto vzpostavila začasno oziroma tranzicijsko. Za letos so Hrvaška, Francija, Grčija, Italija, Španija in Švedska zanjo zagotovile 12 letal in en helikopter za gašenje, ki so v izrednih razmerah na razpolago drugim državam članicam. O tem, kam jih bodo poslali, se skupaj odločijo lastnice letal in Evropska komisija.

Komisija financira vzdrževanje in intervencije zrakoplovov, ki so jih države odobrile za rescEU, ki je del evropskega mehanizma civilne zaščite. Za to bo v letošnjem poletju namenjenih 14,7 milijona evrov.

Obenem Bruselj državam članicam s finančnimi sredstvi pomaga pri vzdrževanju, popravilih in delovanju zrakoplovov, ki v osnovi delujejo na nacionalni ravni, a z njimi pomagajo tudi drugim državam.

V letošnjem poletju pa prvič posreduje in finančno podpira tudi premestitve gasilcev in gasilskih vozil v druge države članice. V Grčiji bodo tako to poletje skupno nameščeni 204 gasilci iz šestih drugih članic, kjer je nevarnost požarov manjša.

Slovenija dobila pomoč iz tujine

V okviru evropskega mehanizma civilne zaščite tuji gasilci pomagajo tudi pri gašenju požarov na Krasu. Med drugim so se odzvale Hrvaška, ki pomaga s kanaderjem, helikopterjem in gasilsko enoto s cisterno, Slovaška, ki prispeva helikopter s posadko in veliko cisterno z vodo, Srbija z dvema helikopterjema s posadkama in Avstrija z enim helikopterjem, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje.