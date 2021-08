EU odobrila 3,7 milijona evrov državne pomoči za slovenske žičničarje

Gre za pomoč v obliki nepovratnih sredstev za nadomestilo 40 odstotkov izgube prihodkov od vozovnic, ki so jo upravičenci utrpeli zaradi pandemije covida-19 v zimski sezoni 2020–2021. Namen sheme je ublažiti nenadno pomanjkanje likvidnosti, s čimer se soočajo upravičenci zaradi omejevalnih ukrepov, ki jih je slovenska vlada sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Slovenska shema je v skladu z evropskimi pravili, ker pomoč ne presega 1,8 milijona evrov na upravičenca in ker bo dodeljena do konca leta. Komisija ugotavlja, da je ukrep potreben, primeren in sorazmeren glede na cilj odprave resnih motenj v slovenskem gospodarstvu.