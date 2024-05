'EU potrebuje odgovoren in solidaren odziv na izzive varnosti'

Glede konflikta na Bližnjem vzhodu je Brglez izpostavil stališče predsedstva SD za, kot je povedal, čimprejšnje in brezpogojno priznanje Palestine. "Pozdravljam odločitev mednarodnega kazenskega sodišča oziroma njegovega tožilstva za izdajo zapornega naloga za predsednika izraelske vlade Netanjahuja in obrambnega ministra Galanta ter najvišje predstavnike Hamasa, kar je pravilen pristop ob evidentnih in grobih kršitvah mednarodnega prava," je bil jasen aktualni evropski poslanec.

Kot je ocenil, pri vprašanju varnosti ne gre spregledati tudi zaščite pred naravnimi nesrečami ter odpravljanja posledic slednjih: "Vesel sem, da sem bil del iztekajočega se mandata, ko smo v EU okrepili program rescEU in ta vidik varnosti moramo tudi v prihodnje krepiti ter vanj vlagati zadostna sredstva." Po Brglezovi oceni Evropska širitev na Zahodni Balkan potrebuje jasno zavedanje, da "sama širitev še ne bo zagotovila varnosti, v kolikor pa bomo širitev prepustili inerciji, se lahko zgodi, da bodo drugi mednarodni akterji na tem območju znatno povečali svoj vpliv".

"Pakt o migracijah predstavlja znaten napredek pri skupnem upravljanju z migracijami in je tudi korak naprej od zakona o tujcih, sprejetega v času, ko sem bil predsednik Državnega zbora. Pakt vsebuje potrebne elemente solidarnosti, bo pa zahteval znatne napore pri njegovi implementaciji ter tudi nadzor glede spoštovanja človekovih pravic, skladno z vsemi mednarodnimi zavezami," je dejal.

"Skupaj še z nekaterimi članicami EU je Slovenija 9. maja letos začela z nepovratnim procesom za priznanje Palestine. Poudariti je treba, da rešitev dveh držav ni konec procesa, ampak začetek, da se lahko prično pogajanja med dvema enakovrednima državama," je uvodoma poudarila kandidatka Socialnih demokratov za evropske volitve Neva Grašič.

Kot Brglez je tudi Grašičeva pozdravila odločitev tožilca mednarodnega kazenskega sodišča za predlog izdaje naloga za prijetje najvišjih predstavnikov Izraela ter Hamasa. "Odločitev haaškega tožilca je tudi poziv EU, da zločinov v Gazi in na Zahodnem Bregu ne gre več ignorirati, da je bilo dovolj dvoličnosti. Evropa mora biti enotna v svoji pravičnosti pri spoštovanju mednarodnega prava," je bila jasna. Nadalje je povedala, da so poslanski in ministrski glasovi iz vrst Socialnih demokratov 'na mizi' za takojšnje priznanje Palestine, kar je bilo, kot je poudarila, "tudi na mizi predsedstva Socialnih demokratov".

"Palestincem moramo sporočiti, da so upravičeni do obstoja," je bila jasna Grašičeva. Kot pomemben vidik varnosti je izpostavila nujnost okrepljenih evropskih politik za boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanja prehranske varnosti. "Socialni demokrati smo prepričani, da varnost ni samo vzpostavitev skupnih mehanizmov za zaščito pred naravnimi nesrečami, temveč tudi ukrepi, da ljudje ne bodo več umirali v Sredozemskem morju, da bo schengen pričel delovati v polnem obsegu. Odločno zavračamo tudi poveličevanje nacifašizma ter si prizadevamo, da bodo naše ulice in trgi varni, odgovori Unije pa odgovorni in solidarni," je zaključila mednarodna sekretarka stranke ter kandidatka za evropske volitve Neva Grašič.