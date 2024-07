EU z dodatnimi carinami na kitajska e-vozila, Nemčija proti

Za avtomobile največjega kitajskega izdelovalca električnih avtomobilov BYD so poleg aktualne, 10-odstotne, uvedli še dodatno carino v višini 17,4 odstotka, za avtomobile podjetja Geely 19,9 odstotka in za avtomobile SAIC 37,6-odstotno carino. Za ostale proizvajalce električnih vozil na Kitajskem bo, če so sodelovali v preiskavi komisije, veljala povprečna 20,8-odstotna dodatna carina in 37,6-odstotna za tista, ki niso.

"Evropska komisija je nato izpeljala postopek, je to temeljito preverjala devet mesecev in na koncu prišla do ugotovitve, da kitajska politika subvencij ogroža interese Evropske unije," pravi bruseljski dopisnik za POP TV in Delo Peter Žerjavič .

Še v letu 2020 je kitajska avtoindustrija v Evropsko unijo uvozila za milijardo in pol električnih vozil, lani pa je uvoz že presegel 10 milijard evrov. Sedemkratno povečanje v zgolj treh letih, razlog pa nizke cene kot posledica ogromnih, tudi do 200 milijard evrov visokih subvencij, ki jih Kitajska vsako leto namenja svojim avtomobilskim proizvajalcem.

Ukrepu so izrazito naklonjeni v Italiji, Franciji in Španiji, v Nemčiji pa ravno obratno. "Veliki nemški proizvajalci, kot sta denimo BMW in VW, imajo svoje proizvodnje na Kitajskem, tudi električnih avtomobilov, kar pomeni, da bodo ti ukrepi, ki so začasno sprejeti, prizadeli tudi njih," dodaja Žerjavič.

Po drugi strani je tu še bojazen pred povračilnimi ukrepi Kitajske, ta je namreč že večkrat zagrozila z uvedbo carin na uvoz svinjskega mesa ali konjaka iz Evrope, Nemce pa bi lahko še dodatno udarila uvedba carin na nemška vozila višjega cenovnega razreda, ki so priljubljena med kitajskimi bogataši.

Ukrepu niso naklonjeni niti predstavniki slovenske avtomobilske industrije. "Slovenska podjetja so bila, so in bodo vedno odprta za sodelovanje z različnimi poslovnimi partnerji iz različnih držav," so zapisali v Slovenskem avtomobilskem grozdu in dodali, da je pomembno, da so za to sodelovanje zagotovljeni enaki pogoji poslovanja za vse konkurente.