EU z novim dokumentom za vrnitev iz tujine, če izgubite potni list

Komisija je države članice obvestila o novih tehničnih podrobnostih glede potne listine EU za vrnitev, vključno z njeno zasnovo in zaščito, ki ustreza sodobnim varnostnim standardom. "Kot so pokazale repatriacije med začetkom pandemije covida-19, je uživanje polne pravice do konzularne zaščite pomemben vidik tega, kaj pomeni biti državljan EU," je dejal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.