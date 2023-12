EU z novimi sankcijami proti Rusiji, na seznamu tudi Rus iz Izole

Države članice EU so razširile seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU. Njihova imena so objavljena v uradnem listu.

Na seznam so dodali ruskega poslovneža Andreja Hohluna, ki ima začasno bivališče v Sloveniji, in sicer v Maliji v občini Izola. Hohlun je lastnik in generalni direktor ruskega podjetja AK Microtech, specializiranega za prenos tuje polprevodniške tehnologije na ruska podjetja za proizvodnjo mikroelektronike, vključno s subjekti, ki so del ruskega vojaško-industrijskega kompleksa ali ki podpirajo ruski obrambni in varnosti sektor.