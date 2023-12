Euro 2024: kakšne aranžmaje pripravljajo agencije, kakšne bodo cene vstopnic?

Evforija ne pojenja. Začela se je druga faza prodaje vstopnic za Euro 2024. Za skupinski del tekmovanja je za navijače 21 že uvrščenih reprezentanc na voljo milijon vstopnic, vsaka nacionalna zveza pa jih bo za vsako od svojih treh skupinskih tekem prejela 10.000. Cene vstopnic se gibljejo od 30 do 200 evrov, obisk otvoritvene tekme med gostiteljico Nemčijo in Škotsko pa bo navijače stal med 50 in 600 evri. Kakšne aranžmaje pa pripravljajo agencije, koliko bo čarterjev iz Ljubljane v Nemčijo? O tem smo se pogovarjali s Tejo Avdijaj iz Kompas sporta.