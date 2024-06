PRENOS V ŽIVO: Euro pred vrati, tekme na velikih zaslonih, poudarek na varnosti

Koželj se je zahvalil vsem navijačem. "Slovenski navijači so tisti, ki imajo med vsemi najboljši sloves. Vse pozivamo, da v Nemčiji navijajo in nas bodrijo."

Na skupni novinarski konferenci predstavnikov Nogometne zveze Slovenije, Generalne policijske uprave in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve pred evropskim prvenstvom v nogometu Euro2024 v Nemčiji govorijo generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj , vodja Oddelka za javni red in mir na Upravi uniformirane policije, Generalna policijska uprava, Boris Rojs ter vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar bodo predstavili aktualna varnostna priporočila za obiskovalce in navijače prvenstva, ki si bodo tekme ogledali v živo.

Rojs je dejal, da so v Nemčijo napotili 10 policistov, ki so jih prepoznali kot najboljše kandidate. "Policiste smo razdelili v dve skupine. Skupino štirih pod okrilje zvezne policije in šest pod okriljem deželne policije Severno Porenje - Westfalia. Usposabljali smo jih na štirih usposabljanjih za opravljanje temeljnih policijskih nalog - opazovanja, patruljiranja, zbiranja obvestil preiskavi manjših kaznivih dejanj." Naloge bodo izvajali tako v bližini stadionov, kot tudi na širšem območju - železnicah, postajah, pristaniščih in drugih lokacijah.

Poudaril je, da v Nemčijo ni dovoljeno prinašati predmetov, ki lahko na kakršen koli način ogrozijo zdravje ljudi. Pri tem je izpostavil pipec in plinski razpršilec, ki sta prepovedana. "Na nekaterih stadionih bo tudi prepoved kajenja, zato prosimo obiskovalec, naj na samem kraju preverijo varnostna navodila." V Nemčiji varnostni organi priporočajo uporabljanje javnega prevoza, kjer pa je prav tako pomembno upoštevanje varnosti, je še dejal Rojs.

Prostor za tisoče navijačev na Pogačarjevem trgu

Na velikem led zaslonu na Pogačarjevem trgu si bodo navijači lahko ogledali vse tekme prvenstva, med tekmami slovenske reprezentance pa bo zaživela tudi navijaška cona ob pokriti tržnici. Vstop bo prost.

Organizacijo in potek javnih prenosov v Ljubljani so na novinarski konferenci predstavili direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič, župan Zoran Janković in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Babič je dejal, da bo možen bo ogled vseh tekem prvenstva. Velikost led zaslona 8x4 metre. "Organizacijsko je to zelo zahteven dogodek, pozdravljamo odlično sodelovanje vseh deležnikov." Poudaril je, da je vnos nevarnih predmetov prepovedan. "Javno predvajanje bomo odprli v petek 14.6. ob 19. uri, ko bo prisoten tudi animator in DJ. Ekran bo pred kresijo, mize bodo stoječe, ne bo stolov. Vsi, ki bodo spremljali tekme bodo torej stali. V navijaški coni pa bo še poseben prostor, kjer se bodo odvijale aktivnosti, ki se bodo pričele ob 13. uri in bodo trajale do polnoči. Poskrbljeno bo tudi za gostinsko ponudbo. Streglo se bo izključno v biorazgradljivi embalaži. Ozaveščali bomo predvsem o pomenu ekologije in zmanjšanju odpadkov."

Organizirana bo zelena straža, ki bo obiskovalce opozarjala na pravilno ločevanje odpadkov, je še dejal Babič.

Župan Janković je pozval k spoštovanju športnikov, kulturnemu navijanju in zmanjšanju vandalizma na ljubljanski športni infrastrukturi. "Ob navijanju je pomembno tovarištvo, prijateljstvo." Pohvalil je slovenske športnike in njihov doprinos.