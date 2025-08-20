Eurojackpot: milijoni čakajo, čas se izteka

Lastnik zmagovalnega listka, ki je bil maja letos vplačan v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69, se lahko za prevzem javi le še do jutri, 21. avgusta 2025."Če bi dobitnik s prevzemom dobitka čakal do zadnjega dne, se mu bomo glede ure izplačila prilagodili," so nam sporočili iz Loterije Slovenija.
Ker dobitek krepko presega mejo 2000 evrov, pri izplačilu namreč velja poseben postopek. "Izplačilo poteka na glavni blagajni Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani. Za prevzem dobitka je potrebna predhodna najava s klicem na kontaktno številko oddelka za pomoč igralcem +386 1 24 26 175, in sicer najmanj en dan pred želenim dnevom izplačila."
Če (ne)srečnež dobitka ne bo prevzel v 90 dneh od žrebanja, se bo znesek skladno s pravili igre Eurojackpot vrnil v sklad igre Eurojackpot ter se bo tako prenesel v sklad za dobitek 5 + 2.
V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.
V Godovič slabega pol milijona evrov
Srečno kombinacijo številk 3, 4, 11, 33, 47 ter dodatni 6 in 9 pa je v igri Eurojackpot 5+1 vplačala oseba v Godoviču. Enak znesek, in sicer 460.552,10 evra, bosta prejela tudi srečneža v Estoniji in na Švedskem. "Nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje," je na svoji spletni strani Loterija Slovenije sporočila veselo novico.
