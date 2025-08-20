Svetli način
Slovenija

Eurojackpot: milijoni čakajo, čas se izteka

Ljubljana, 20. 08. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Izteka se čas za prevzem drugega največjega loterijskega dobitka vseh časov pri nas. Na srečneža, ki je maja v Kranju vplačal listek, namreč še vedno čaka več kot 37 milijonov evrov. V torek pa se je sreča nasmehnila še enemu Slovencu ali Slovenki. Loterija Slovenije je sporočila, da je srečnež v Godoviču vplačal Jackpot 5+1, ki mu prinaša dobrih 460.000 evrov.

Lastnik zmagovalnega listka, ki je bil maja letos vplačan v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69, se lahko za prevzem javi le še do jutri, 21. avgusta 2025."Če bi dobitnik s prevzemom dobitka čakal do zadnjega dne, se mu bomo glede ure izplačila prilagodili," so nam sporočili iz Loterije Slovenija. 

Ker dobitek krepko presega mejo 2000 evrov, pri izplačilu namreč velja poseben postopek. "Izplačilo poteka na glavni blagajni Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani. Za prevzem dobitka je potrebna predhodna najava s klicem na kontaktno številko oddelka za pomoč igralcem +386 1 24 26 175, in sicer najmanj en dan pred želenim dnevom izplačila."

Tokratna zmagovalna kombinacija številka je bila: 11, 17, 19, 33, 40 ter dodatni številki 7 in 12.
Tokratna zmagovalna kombinacija številka je bila: 11, 17, 19, 33, 40 ter dodatni številki 7 in 12.

Če (ne)srečnež dobitka ne bo prevzel v 90 dneh od žrebanja, se bo znesek skladno s pravili igre Eurojackpot vrnil v sklad igre Eurojackpot ter se bo tako prenesel v sklad za dobitek 5 + 2.

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.

V Godovič slabega pol milijona evrov

Srečno kombinacijo številk 3, 4, 11, 33, 47 ter dodatni 6 in 9 pa je v igri Eurojackpot 5+1 vplačala oseba v Godoviču. Enak znesek, in sicer 460.552,10 evra, bosta prejela tudi srečneža v Estoniji in na Švedskem. "Nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje," je na svoji spletni strani Loterija Slovenije sporočila veselo novico.

Eurojackpot loterija dobitek milijoni srečnež
