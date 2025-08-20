Eurojackpot: milijoni čakajo, čas se izteka

Lastnik zmagovalnega listka, ki je bil maja letos vplačan v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69, se lahko za prevzem javi le še do jutri, 21. avgusta 2025."Če bi dobitnik s prevzemom dobitka čakal do zadnjega dne, se mu bomo glede ure izplačila prilagodili," so nam sporočili iz Loterije Slovenija.

Ker dobitek krepko presega mejo 2000 evrov, pri izplačilu namreč velja poseben postopek. "Izplačilo poteka na glavni blagajni Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani. Za prevzem dobitka je potrebna predhodna najava s klicem na kontaktno številko oddelka za pomoč igralcem +386 1 24 26 175, in sicer najmanj en dan pred želenim dnevom izplačila."