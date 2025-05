Eurojackpot odslej z dodatnimi dobitki samo v Sloveniji

V žrebanju za dobitke Bonus Runda bodo sodelovali vsi igralci, ki bodo plačali vsaj eno kombinacijo za tekoči krog igre Eurojackpot v Sloveniji, ki bo odslej 2,50 evra. Sodelovali bodo s 7-mestno številko (zapisano na potrdilu o vplačilu oziroma na igralnem računu) za tekoči krog. Tisti, ki bodo vplačali več kombinacij v istem krogu igre Eurojackpot, bodo z isto številko potrdila v žrebu sodelovali tolikokrat, kolikor kombinacij so vplačali.

Vsak igralec igre Eurojackpot bo odslej avtomatično sodeloval v dodatnem žrebanju za povsem nove dobitke, imenovane Bonus Runda: vsak torek in vsak petek bo med prodanimi potrdili v Sloveniji izžrebanih 20 dobitkov Bonus Runda, vsak v vrednosti 1.000 evrov. Rezultati o dobitkih bodo objavljeni skupaj z rezultati igre Eurojackpot.

Dobitki, namenjeni le igralcem v Sloveniji

Loterija Slovenije razvija zabavne in privlačne igre, ki jih skrbno nadgrajuje in izboljšuje za boljšo igralno izkušnjo. Namen nadgradnje mednarodne igre Eurojackpot je, da bi igralcem v Sloveniji zagotovili dodatne priložnosti za dobitke – takšne, kakršne so na voljo igralcem mednarodnih iger v nekaterih drugih evropskih državah.