Eurojackpot znova na najvišji možni vrednosti: 90 milijonov evrov

Loterija Slovenije je sporočila, da so dobitki v loterijskih igrah dosegli rekordne vrednosti. Sklad za jackpot v igri Eurojackpot je narasel do najvišje možne vrednosti 90 milijonov evrov, medtem ko je v skladu za sedmico 4.050.000 evrov. Sklad za 7 plus je vreden 1,25 milijona evrov. Eurojackpot je dosegel maksimalno vrednost. FOTO: Loterija Slovenije Sedmica je bila nazadnje vplačana 16. decembra, vredna je bila nekaj manj kot 1,4 milijone evrov, medtem ko so 7 plus nazadnje izžrebali 26. decembra, srečnež pa je prejel 840.000 evrov. Dobitek lotko 6 je bil letos vplačan šestkrat, najvišji pa je bil vreden nekaj manj kot 400.000 evrov in ga je 10. aprila prejel igralec, ki je listek vplačal v Ljubljani. V igri Eurojackpot je bil jackpot letos vplačan petkrat, med drugim je enkrat tudi že dosegel rekordnih 90 milijonov. 10. maja sta si ga razdelila igralca iz Poljske in Nemčije, glavni dobitek pa je v preteklosti romal tudi že v slovenske roke.