Srečnež v Sloveniji zadel več kot dva, na Norveškem pa 120 milijonov evrov

Slovenki ali Slovencu je do glavnega dobitka zmanjkala le ena številka. Kombinacija petih glavnih in ene dodatne številke mu je kljub temu prinesla kar 2.398.356,60 evra.

Zmagovalne številke so sicer bile: 6, 19, 32, 39, 42 ter 4 in 9. Glavni dobitek gre na Norveško – srečnež je namreč zadel 120 milijonov evrov. Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v petek, glavni dobitek pa znaša 10 milijonov evrov.

Peto letošnje žrebanje Eurojackpota je še posebej osrečilo osebo, ki je svoje srečne številke vplačala prek spleta na loterija.si, so sporočili iz Loterije Slovenije. Na zadnjem žrebanju za Eurojackpot je bil izžreban tudi glavni dobitek v višini 120 milijonov evrov, zmagovalna kombinacija pa je bila vplačana na Norveškem. Poleg vrtoglavega Jackpota, za katerega moramo pravilno napovedati pet številk iz množice petdesetih in dve iz množice dvanajstih števil, se je milijonskega dobitka razveselilo tudi devet udeležencev ali udeleženk, ki so pravilno napovedali kombinacijo dobitka 5 + 1.

Med njimi je bil tudi srečnež ali srečnica, ki je pravilno kombinacijo vplačal v Sloveniji. Včerajšnji dobitek v višini 2.398.356,60 evra je tako že peti milijonski dobitek pri igri Eurojackpot, vplačan pri nas. Srečni dobitnik ali dobitnica ima za prevzem dobitka čas vse do 15. aprila 2024. Ko bo dobitek izplačan, pa se bo novice o novem milijonskem dobitku zagotovo razveselila tudi občina stalnega prebivališča te osebe, saj bo prejela kar 359.753 evrov davka na dobitek.

Ob milijonskem dobitku, ki je glavna želja marsikaterega sodelujočega v igri Eurojackpot, so udeleženci igre v zadnjem torkovem žrebanju samo v Sloveniji vplačali kar 10.479 različnih dobitkov v skupni vrednosti 2.527.593,30 evra.

Torkov večer je osrečil tudi nekoga, ki je na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Nemčavcih 1d v Murski Soboti vplačal dobitek Ekstra Joker 6 v višini 300.000 evrov. To je že drugi izžrebani Ekstra Joker 6 v zadnjem mesecu, kar kaže na to, da sreča pri igri Joker, ki v teh dneh praznuje 2. rojstni dan, res ne počiva. Na silvestrovo se je namreč tega dobitka razveselil nekdo, ki je zmagovalno Joker kombinacijo vplačal v Mariboru, so spomnili pri Loteriji Slovenija.