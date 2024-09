Europark 24. rojstni dan praznoval v velikem slogu

Obiskovalci največje nakupovalne destinacije v severovzhodni Sloveniji so v četrtek popoldne uživali v energičnem nastopu Prifarskih muzikantov, ki so s svojo kombinacijo ljudske in popularne glasbe na noge dvignili vse generacije. Petkov koncert je minil v znamenju uspešnic Žana Serčiča in romantičnega vzdušja, Nastja Gabor pa je v soboto s čustvenimi interpretacijami sklenila rojstnodnevno praznovanje. Brezplačni koncerti so pritegnili številne obiskovalce vseh starosti, ki so se posladkali z rojstnodnevnimi dobrotami in izkoristili številne ugodnosti. Za mlade in mlade po duši so v Europarku poskrbeli tudi z Razstavo velikih LEGO figur, otroci pa so lahko tudi sami ustvarjali umetnine iz legic.