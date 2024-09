Europark praznuje: osvojite 2.400 evrov Desetakov

V četrtek, 5. 9., ob 17. uri bodo v Europarku na osrednjem prireditvenem prostoru nastopili Prifarski Muzikanti , ki bodo s preigravanjem ljudskih pesmi, popevk in tujih uspešnic dvignili razpoloženje. V petek, 6. 9., v Europark prihaja priljubljeni Štajerski pevec Žan Serčič z bandom , ki bo ob 17. uri razgrel ozračje s številnimi hiti. Koncertno dogajanje se bo zaključilo v soboto, 7. 9., ob 17. uri , ko bo nastopila talentirana pevka Nastja Gabor , ki jo glasba spremlja že od majhnih nog. Med koncerti se bodo obiskovalci lahko posladkali s sladkimi rojstnodnevnimi dobrotami.

Vse do sobote, 7. septembra, bodo obiskovalci Europarka lahko izkoristili rojstnodnevne popuste in se udeležili brezplačnih koncertov priljubljenih glasbenikov Žana Serčiča , Nastje Gabor in Prifarskih Muzikantov . Tudi za najmlajše so v tem tednu pripravili zabaven program in številna presenečenja.

Razstava velikih LEGO figur

Do sobote, 7. septembra, si bodo otroci v nadstropju Europarka lahko ogledali osupljivo Razstavo velikih LEGO figur in se še sami preizkusili v izdelavi umetnin iz legic v Kreativni igralnici s kockami. Simpatičen LEGO animator bo pričaral veliko smeha in zabave.

Osvojite 2.400 evrov Desetakov

V Europarku so ob 24. rojstnem dnevu pripravili številne nagradne igre in bogate popuste. Obiskovalci se bodo v veliki nagradni igri lahko potegovali za darilne bone Desetak v skupni vrednosti 2.400 evrov in 500 evrov dobroimetja na Hervisovi darilni kartici.

Več informacij o rojstnodnevnem programu je na voljo na Europarki spletni strani in družbenih omrežjih.

Naročnik oglasne vsebine je EUROPARK d.o.o.