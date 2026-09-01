Europarkovo praznovanje 26. rojstnega dne bo v znamenju glasbe, zabave in sladkih razvad

Dogajanje bodo vse dni popestrili tudi rojstnodnevni popusti v Europarkovih prodajalnah in gostinskih lokalih, še do srede, 2. septembra, pa poteka velika nagradna igra na družbenih omrežjih, v kateri skupaj podarjajo kar 1.000 evrov.
Želimo, da je praznovanje Europarkovega rojstnega dne namenjeno vsem generacijam, zato smo za naše obiskovalce tudi letos pripravili pester program, v katerem bodo uživali tako otroci kot njihovi starši, poudarja Simona Mandl, center managerka Europarka.
Praznovanje z Avsenikovimi melodijami
Europarkovo praznovanje se bo začelo v četrtek, 3. septembra, ob 17. uri, ko bo na osrednjem prireditvenem prostoru nastopil Ansambel Saša Avsenika.
Do torka, 8. septembra, bo na ogled tudi razstava 70 let Avsenikove glasbe. Ta skozi fotografije, zgodbe in avtentične predmete predstavlja razvoj in ustvarjalnost ansambla bratov Avsenik ter njegov vpliv na številne generacije poslušalcev doma in po svetu.
Otroška zabava s Čuki in veliko ustvarjalnosti
V petek, 4. septembra, bo po Europarkovih nakupovalnih ulicah odmeval otroški smeh. Najmlajši obiskovalci bodo svojo domišljijo med 14. in 20. uro razvijali skozi ustvarjanje na različnih delavnicah. Poskrbljeno bo tudi za poslikave obraza, druženje z maskotami ter sladkanje z dobrotami Tete Fride, otroke pa bo ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru s svojimi priljubljenimi pesmimi razveselila še skupina Čuki.
Festival sladkih razvad bo razvajal brbončice
V soboto, 5. septembra, bo na nakupovalnih ulicah mariborskega Europarka potekal Festival sladkih razvad. Ponudniki bodo na svojih stojnicah obiskovalce razvajali s slastnimi pralinami, okusnimi čokoladami in drugimi dobrotami, ki bodo razveselile vse sladkosnede.
Europark vas vabi, da se pridružite praznovanju, polnemu glasbe, zabave in druženja. Za več informacij obiščite Europarkovo spletno stran in sledite družbenim omrežjem Facebook, Instagram in TikTok.
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