Europarkovo praznovanje 26. rojstnega dne bo v znamenju glasbe, zabave in sladkih razvad

Dogajanje bodo vse dni popestrili tudi rojstnodnevni popusti v Europarkovih prodajalnah in gostinskih lokalih, še do srede, 2. septembra, pa poteka velika nagradna igra na družbenih omrežjih, v kateri skupaj podarjajo kar 1.000 evrov.

Želimo, da je praznovanje Europarkovega rojstnega dne namenjeno vsem generacijam, zato smo za naše obiskovalce tudi letos pripravili pester program, v katerem bodo uživali tako otroci kot njihovi starši, poudarja Simona Mandl, center managerka Europarka.