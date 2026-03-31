Slovenija

Europol posodobil seznam najbolj iskanih, na njem še en Slovenec

Haag, 31. 03. 2026 16.45 pred 31 minutami 3 min branja 20

Avtor:
Ti.Š.
Sani Denić

Europol je posodobil seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi. Na njem se je znašel še en Slovenec – 34-letni Sani Denić, ki ga Slovenska Policija ušče zaradi nedovoljenega prometa z drogami in psihotropnimi snovmi ter trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. Na seznamu sta že od prej tudi dva Hrvata, pa dve ženski, na dva ubežnika pa je razpisana tudi nagrada.

Morilci, preprodajalci drog, prevaranti ... Europol je posodobil seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. "Veljajo za nevarne, če koga od njih prepoznate v javnosti, se mu nikar ne približujte. Namesto tega informacijo prijavite policiji," ob tem poziva Evropski policijski urad.

Nov na seznamu: 34-letni Denić

Nov na seznamu je 34-letni Slovenec Sani Denić iz Jesenic, ki ga je Europol tja uvrstil minuli četrtek (26. marca). Slovenska Policija ga že od leta 2023 išče zaradi nedovoljenega prometa z drogami in psihotropnimi snovmi ter trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. "Kazniva dejanja so bila strojena v obdobju od februarja 2019 do januarja 2023 na ozemlju Slovenije, Avstrije in Italije s strani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Sani Denić je v združbi deloval kot vodja, organiziral je celotno nabavo in distribucijo drog. Najvišja zagrožena kazen za ta kazniva dejanja je 15 let zapora," piše Europol. V njegovem opisu je še navedeno, da je Denić visok 173 centimetrov, ima rjave oči, govori tudi bosansko.

Denić je pred slovenskimi organi pregona pobegnil v Bosno in Hercegovino, pa na spletu navaja Policija.

Sani Denić
Sani Denić
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Že od decembra je na seznamu tudi 56-letni Mitja Petrič, ki ga iščejo zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljeni z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper njega sta izdana mednarodna tiralica ter evropski nalog za prijetje in predajo.

Mitja Petrič
Mitja Petrič
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Na seznamu sta se znašli tudi dve ženski – 45 letna Avstrijka Mariana Mijalovic, ki jo iščejo zaradi finančnih goljufij, ter 44-letna Slovakinja Eva Zamečnikova, ki bi zaradi umora morala prestati osemletno zaporno kazen.

Evropski policijski urad išče tudi dva državljana Hrvaške. 32-letnega Tomislava Drmića iščejo že od novembra 2023 zaradi sodelovanja v organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo drog. 45-letnega Vladimira Vaclaveka pa od decembra 2024 zaradi umora in posebej hudih poškodb.

Tomislav Drmić in Vladimir Vaclavek
Tomislav Drmić in Vladimir Vaclavek
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Na dva ubežnika je medtem razpisana nagrada. 200.000 evrov ponujajo za informacijo, ki bi pripeljala do aretacije 34-letnega Nizozemca Josepha Johannesa Leijdekkersa. Iščejo ga v zvezi s trgovino z drogo, zaradi katere je bil obsojen na 24 let zapora. 5000 evrov nagrade pa za Emila Ganja, ki ga iščejo Romunija. 38-letnik je julija lani ubil svojo partnerko in nato zažgal hišo, da bi uničil dokaze. Velja za izjemno nevarnega, piše na straneh Europola.

Joseph Johannes Leijdekkers in Emil Ganj
Joseph Johannes Leijdekkers in Emil Ganj
FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Med najnevarnejšimi 'novimi' ubežniki je Mohamed Rached Mohdi. 27-letnik severnoafriškega porekla ima Švedsko državljanstvo. Iščejo ga zaradi trgovine z drogo, pa tudi umora, poskusa umora in hude telesne poškodbe. Je član organizirane kriminalne združbe.

Kot zadnji je bil na spletno stran eumostwanted.eu včeraj dodan Anatoly Sergeevitsch Kravchuk. 43-letnik ima rusko državljanstvo, zaradi kibernetskega kriminala ga išče Nemčija.

"Od leta 2019 do 2021 so Kravčuk in njegovi sostrolici sodelovali pri distribuciji izsiljevalske programske opreme GandCrab/REvil," piše na straneh Europola. Njihove žrtve je bilo na stotine podjetij – njihovo poslovanje je bilo moteno, združbi so nato bila prisiljena plačati odškodnino. Kriminalna združba znana tudi pod psevdonimom Sodinokibi je od podjetih po vsem svetu izsilila več milijonov evrov odkupnin.

Nemčija išče tudi njegovega pajdaša – Daniila Maksimovicha Shchukina. Tudi 31-letnik ima rusko državljanstvo, na spletu in med računalničarji je znan po vzdevkih Oneiilk2, Oneillk2, Oneillk22, UNKN, GandCrab.

Europol seznam iskani ubežniki Sani Denić

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Letnik 1964
31. 03. 2026 17.17
Sani ,,zemljak,,
Odgovori
0 0
Brus1234
31. 03. 2026 17.16
Naj razpišejo tiralico, živ 40 jurjev, neživ 20 jurjev. Potem bodo videli koliko prijateljev imajo!!
Odgovori
+1
1 0
Letnik 1964
31. 03. 2026 17.17
👍🤣
Odgovori
0 0
Jon Bacek
31. 03. 2026 17.15
Ali sta na seznamu že Dominika in Alenka kradljiva Sraka?
Odgovori
0 0
sh4dyl4dy
31. 03. 2026 17.15
Slovenec?
Odgovori
+1
1 0
31. 03. 2026 17.13
Kdo od njih je slovenec?
Odgovori
+1
1 0
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 17.13
Teli so amaterji za naše politike
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 17.12
Petrič.. Prijeten poba
Odgovori
0 0
Artechh
31. 03. 2026 17.11
Se en "slovenski državljan"
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 17.10
Kje je Janez
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 17.10
Sani naš čovek
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 17.09
Slovenec Sani Denić? 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Jon Bacek
31. 03. 2026 17.06
Zakaj še ni Smodeja iz FotoPuba na seznamu?
Odgovori
+4
4 0
Infiltrator
31. 03. 2026 17.06
Debić aaa naše gore list ?!
Odgovori
+0
1 1
HardKore
31. 03. 2026 17.05
...ki ga Slovenska Policija ušče zaradi... ušče? Resno?? Kaj vi ste postali tretje ali četrto kategorni medij?
Odgovori
+5
5 0
myomy
31. 03. 2026 17.04
Slovenec Sani Denić iz Jesenic.
Odgovori
+4
5 1
96bimBo
31. 03. 2026 17.04
Sani Denić, čistokrvni Slovenec...
Odgovori
+4
5 1
oježeš
31. 03. 2026 17.08
In vedno več je Slovencev na ć.
Odgovori
0 0
