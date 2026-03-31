Europol posodobil seznam najbolj iskanih, na njem še en Slovenec

Morilci, preprodajalci drog, prevaranti ... Europol je posodobil seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. "Veljajo za nevarne, če koga od njih prepoznate v javnosti, se mu nikar ne približujte. Namesto tega informacijo prijavite policiji," ob tem poziva Evropski policijski urad.

Nov na seznamu: 34-letni Denić

Nov na seznamu je 34-letni Slovenec Sani Denić iz Jesenic, ki ga je Europol tja uvrstil minuli četrtek (26. marca). Slovenska Policija ga že od leta 2023 išče zaradi nedovoljenega prometa z drogami in psihotropnimi snovmi ter trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. "Kazniva dejanja so bila strojena v obdobju od februarja 2019 do januarja 2023 na ozemlju Slovenije, Avstrije in Italije s strani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Sani Denić je v združbi deloval kot vodja, organiziral je celotno nabavo in distribucijo drog. Najvišja zagrožena kazen za ta kazniva dejanja je 15 let zapora," piše Europol. V njegovem opisu je še navedeno, da je Denić visok 173 centimetrov, ima rjave oči, govori tudi bosansko. Denić je pred slovenskimi organi pregona pobegnil v Bosno in Hercegovino, pa na spletu navaja Policija.

Sani Denić FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Že od decembra je na seznamu tudi 56-letni Mitja Petrič, ki ga iščejo zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljeni z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper njega sta izdana mednarodna tiralica ter evropski nalog za prijetje in predajo.

Mitja Petrič FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Na seznamu sta se znašli tudi dve ženski – 45 letna Avstrijka Mariana Mijalovic, ki jo iščejo zaradi finančnih goljufij, ter 44-letna Slovakinja Eva Zamečnikova, ki bi zaradi umora morala prestati osemletno zaporno kazen.

Mariana Mijalovic Europol - Posnetek zaslona

Eva Zamečnikova Europol - Posnetek zaslona



Evropski policijski urad išče tudi dva državljana Hrvaške. 32-letnega Tomislava Drmića iščejo že od novembra 2023 zaradi sodelovanja v organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo drog. 45-letnega Vladimira Vaclaveka pa od decembra 2024 zaradi umora in posebej hudih poškodb.

Tomislav Drmić in Vladimir Vaclavek FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Na dva ubežnika je medtem razpisana nagrada. 200.000 evrov ponujajo za informacijo, ki bi pripeljala do aretacije 34-letnega Nizozemca Josepha Johannesa Leijdekkersa. Iščejo ga v zvezi s trgovino z drogo, zaradi katere je bil obsojen na 24 let zapora. 5000 evrov nagrade pa za Emila Ganja, ki ga iščejo Romunija. 38-letnik je julija lani ubil svojo partnerko in nato zažgal hišo, da bi uničil dokaze. Velja za izjemno nevarnega, piše na straneh Europola.

Joseph Johannes Leijdekkers in Emil Ganj FOTO: Europol - Posnetek zaslona

Med najnevarnejšimi 'novimi' ubežniki je Mohamed Rached Mohdi. 27-letnik severnoafriškega porekla ima Švedsko državljanstvo. Iščejo ga zaradi trgovine z drogo, pa tudi umora, poskusa umora in hude telesne poškodbe. Je član organizirane kriminalne združbe.

Mohamed Rached Mohdi Europol - Posnetek zaslona

Anatoly Sergeevitsch Kravchuk Europol - Posnetek zaslona

Daniil Maksimovich Shchukin Europol - Posnetek zaslona



