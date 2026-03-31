Europol posodobil seznam najbolj iskanih, na njem še en Slovenec

Morilci, preprodajalci drog, prevaranti ... Europol je posodobil seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. "Veljajo za nevarne, če koga od njih prepoznate v javnosti, se mu nikar ne približujte. Namesto tega informacijo prijavite policiji," ob tem poziva Evropski policijski urad.
Nov na seznamu: 34-letni Denić
Nov na seznamu je 34-letni Slovenec Sani Denić iz Jesenic, ki ga je Europol tja uvrstil minuli četrtek (26. marca). Slovenska Policija ga že od leta 2023 išče zaradi nedovoljenega prometa z drogami in psihotropnimi snovmi ter trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivi. "Kazniva dejanja so bila strojena v obdobju od februarja 2019 do januarja 2023 na ozemlju Slovenije, Avstrije in Italije s strani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Sani Denić je v združbi deloval kot vodja, organiziral je celotno nabavo in distribucijo drog. Najvišja zagrožena kazen za ta kazniva dejanja je 15 let zapora," piše Europol. V njegovem opisu je še navedeno, da je Denić visok 173 centimetrov, ima rjave oči, govori tudi bosansko.
Denić je pred slovenskimi organi pregona pobegnil v Bosno in Hercegovino, pa na spletu navaja Policija.
Že od decembra je na seznamu tudi 56-letni Mitja Petrič, ki ga iščejo zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljeni z lažnim prikazovanjem okoliščin glede varnosti naložb in z obljubljanjem visokih donosov zavedel več oškodovancev, da so vložili svoja denarna sredstva. Obstaja utemeljen sum, da se še vedno skriva v tujini. Zoper njega sta izdana mednarodna tiralica ter evropski nalog za prijetje in predajo.
Na seznamu sta se znašli tudi dve ženski – 45 letna Avstrijka Mariana Mijalovic, ki jo iščejo zaradi finančnih goljufij, ter 44-letna Slovakinja Eva Zamečnikova, ki bi zaradi umora morala prestati osemletno zaporno kazen.
Evropski policijski urad išče tudi dva državljana Hrvaške. 32-letnega Tomislava Drmića iščejo že od novembra 2023 zaradi sodelovanja v organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo drog. 45-letnega Vladimira Vaclaveka pa od decembra 2024 zaradi umora in posebej hudih poškodb.
Na dva ubežnika je medtem razpisana nagrada. 200.000 evrov ponujajo za informacijo, ki bi pripeljala do aretacije 34-letnega Nizozemca Josepha Johannesa Leijdekkersa. Iščejo ga v zvezi s trgovino z drogo, zaradi katere je bil obsojen na 24 let zapora. 5000 evrov nagrade pa za Emila Ganja, ki ga iščejo Romunija. 38-letnik je julija lani ubil svojo partnerko in nato zažgal hišo, da bi uničil dokaze. Velja za izjemno nevarnega, piše na straneh Europola.
Med najnevarnejšimi 'novimi' ubežniki je Mohamed Rached Mohdi. 27-letnik severnoafriškega porekla ima Švedsko državljanstvo. Iščejo ga zaradi trgovine z drogo, pa tudi umora, poskusa umora in hude telesne poškodbe. Je član organizirane kriminalne združbe.
Kot zadnji je bil na spletno stran eumostwanted.eu včeraj dodan Anatoly Sergeevitsch Kravchuk. 43-letnik ima rusko državljanstvo, zaradi kibernetskega kriminala ga išče Nemčija.
"Od leta 2019 do 2021 so Kravčuk in njegovi sostrolici sodelovali pri distribuciji izsiljevalske programske opreme GandCrab/REvil," piše na straneh Europola. Njihove žrtve je bilo na stotine podjetij – njihovo poslovanje je bilo moteno, združbi so nato bila prisiljena plačati odškodnino. Kriminalna združba znana tudi pod psevdonimom Sodinokibi je od podjetih po vsem svetu izsilila več milijonov evrov odkupnin.
Nemčija išče tudi njegovega pajdaša – Daniila Maksimovicha Shchukina. Tudi 31-letnik ima rusko državljanstvo, na spletu in med računalničarji je znan po vzdevkih Oneiilk2, Oneillk2, Oneillk22, UNKN, GandCrab.
