Zasegli za več kot 100 milijonov evrov hrane in pijače, nevarne zdravju

V obsežni operaciji Europola in Interpola so policisti zasegli za več kot 100 milijonov evrov ponarejene hrane in pijače, ki bi lahko bila nevarna zdravju. Nezakonit alkohol, ponarejeno olivno olje, med, kosmiči in žita, na novo zapakirano meso in sir s pretečenim datumom. To je le nekaj primerov, ki so jih odkrili v 78 državah v Evropi in drugje po svetu, tudi v Sloveniji.