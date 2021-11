Eurospin doniral 10.000 € Zvezi prijateljev mladine Slovenije® za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin

Eurospin EKO d.o.o. in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sta tudi letos združila moči pri zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Sredstva so, pod okriljem kampanje 'Pomagajte narisati nasmeh' zbirali od 1. junija do 19. novembra 2021, in sicer s prodajo kompletov barvnih kred. Od vsakega prodanega kompleta so v Eurospinu namenili 1,00 EUR v dobrodelne namene. Obenem so se sredstva zbirala tudi s pomočjo SMS donacij.

Otroci so naše največje bogastvo. S skupnimi močni jim lahko pomagamo, da se bodo tako tudi počutili. Spodbujanje kreativnosti in fizične aktivnosti otrok je izjemnega pomena, še zlasti v času epidemije in z njo povezanih zaprtij družbe. Naši najmlajši hrepenijo po druženju, ustvarjanju, igri in zabavi.

»S kampanjo smo želeli otrokom omogočiti vsaj malce bolj brezskrbno otroštvo in deloma finančno razbremeniti njihove starše. Lansko leto smo tako sredstva zbirali s prodajo ekoloških stekleničk in ustvarjalnim natečajem za mlade, pred tem pa tudi z otroškimi pobarvankami,« je pojasnila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju EUROSPIN EKO d.o.o.

Na osmih parkiriščih Eurospinovih trgovin so bila zato v pomladnih ter jesenskih mesecih organizirana zabavna druženja. Otroci so se lahko udeležili kreativnih delavnic in vodenih iger, svojo ustvarjalnost pa so lahko izrazili z risanjem s kredo po tleh. Druženja so zaznamovali ritmi skladbe Jerusalema in bogate nagrade.

»Zahvaljujem se Eurospinu, da smo tudi letos skupaj napolnili šolske torbe, ki so privabili nasmehe na otroške obraze. Vabim, da še naprej vsi rišemo vesele ilustracije z barvnimi kredami,« je povedala Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.